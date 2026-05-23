Marie Blommaart (105) overleden, tweede overlevende Kamp Vught in week tijd
Marie Verbraeken-Blommaart een van de laatste overlevenden van Kamp Vught, is deze week overleden. De Zeeuwse verzetsstrijder werd 105 jaar oud, meldt Nationaal Monument Kamp Vught. Eerder deze week overleed ook Elly Vleeschhouwer-Blocq (101), een van de eerste gevangenen van Kamp Vught.
Verbraeken-Blommaart (1921) was nog een tiener in het Zeeuwse dorpje Lamswaarde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Haar ouders hadden een bakkerij. Ze belandde in het Zeeuwse verzet als koerier. Ze regelde onder meer voedselbonnen en waarschuwde andere verzetsstrijders.
'Niet zo bijzonder'
Uiteindelijk werd ze werd verraden en opgepakt. Ze kwam vijf maanden in het seminarie in Haaren terecht. Ze werd daar opgesloten in een donkere cel. Daarna belandde ze in maart van 1943 in Kamp Vught. Op 10 mei werd ze vrijgelaten.
Ze was toen nog niet veilig en moest onderduiken. Vervolgens maakte ze de Hongerwinter mee in Amsterdam.
"Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder wat ik deed", zou Verbraeken-Blommaart later over haar tijd in het verzet zeggen. Ze was de oudste nog levende verzetsstrijder uit Zeeland.
Nationaal Monument Kamp Vught zegt in een herinneringsbericht 'in haar een vrouw van verzet te verliezen die met haar daden en bijzondere houding een inspiratie is en zal blijven voor de plek die haar leven heeft getekend'.
Twee overledenen
Deze week overleed ook Elly Vleeschhouwer-Blocq (101), een van de eerste gevangenen van Kamp Vught. Vleeschhouwer-Blocq groeide samen met haar vier broers en twee zussen op in een Joods gezin in Amsterdam.
Toen Elly een ster moest gaan dragen, weigerde zij aanvankelijk: "Ik wilde gewoon niet apart gezet worden." Ze wist niet aan vervolging te ontkomen. Tijdens de oorlog ging ze van concentratiekamp naar concentratiekamp. Ze overleefde er uiteindelijk acht.
Ze had naar eigen zeggen 'veel geluk gehad'. De liefde van haar man Wim, die vrijwillig met haar meeging toen ze werd opgepakt, én haar werk bij het Philips-Kommando speelden een grote rol bij het overleven van die tijd.