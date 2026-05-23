Marie Blommaart (105) overleden, tweede overlevende Kamp Vught in week tijd

Marie Verbraeken-Blommaart een van de laatste overlevenden van Kamp Vught, is deze week overleden. De Zeeuwse verzetsstrijder werd 105 jaar oud, meldt Nationaal Monument Kamp Vught. Eerder deze week overleed ook Elly Vleeschhouwer-Blocq (101), een van de eerste gevangenen van Kamp Vught.

Verbraeken-Blommaart (1921) was nog een tiener in het Zeeuwse dorpje Lamswaarde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Haar ouders hadden een bakkerij. Ze belandde in het Zeeuwse verzet als koerier. Ze regelde onder meer voedselbonnen en waarschuwde andere verzetsstrijders. 'Niet zo bijzonder'

Uiteindelijk werd ze werd verraden en opgepakt. Ze kwam vijf maanden in het seminarie in Haaren terecht. Ze werd daar opgesloten in een donkere cel. Daarna belandde ze in maart van 1943 in Kamp Vught. Op 10 mei werd ze vrijgelaten. Ze was toen nog niet veilig en moest onderduiken. Vervolgens maakte ze de Hongerwinter mee in Amsterdam.