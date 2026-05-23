Duizenden fans genieten in volle zon van finalestrijd Willem II

Duizenden Willem II-fans genieten zaterdagmiddag onder het genot van een stralend zonnetje van de finalestrijd van hun club. Op de parkeerplaats bij het stadion in Tilburg is de wedstrijd op grote schermen te volgen. Ook zijn er optredens.

De sfeer zit er al vroeg prima in op het plein. Als om half drie de poorten open gaan, stromen de eerste fans al snel het plein op. Direct richting de bar om daar hun eerste biertje (of glaasje fris) te scoren. Vooral dat glaasje fris is geen overbodige luxe. Het is warm op de parkeerplaats. De temperatuur in Tilburg ligt rond de 30 graden. En dat blijft het ook tot een uurtje of acht.

DJ, zanger en schermen

Vanaf half vijf is op het fanplein de wedstrijd op grote schermen te volgen. Tot die tijd zijn er optredens van een dj en een artiest. Er komen in totaal zo'n 7500 fans.

Vuurwerk en drank verboden

Willem II meldt dat vuurwerk streng verboden is op het fanplein. Ook mag je geen eigen eten en drinken meenemen. Fans worden bij de toegangspoortjes gefouilleerd. Op het plein zelf kun je eten en drinken kopen. Supporters die met de auto komen, kunnen parkeren op P2 en P3. Ook is er volop plek om je fiets te stallen. Ook in de Tilburgse binnenstad worden veel Willem II-fans verwacht die daar met dit goede weer bij kroegen en op de terrassen de wedstrijd kijken.