Spelers Willem II na laatste training al richting Volendam voor finale

De spelersploeg van Willem II reisde vrijdagmiddag al af richting Volendam om ergens in de buurt een hotel te pakken. De spelers stapten na de laatste training in de bus om zich rustig voor te kunnen bereiden op de finalewedstrijd voor promotie naar de Eredivisie.

De spelers werden uitgezwaaid door vele tientallen fans. Die hadden flink wat fakkels meegenomen, zoals te zien is op deze beelden.

Voor de jonge Willem II-fans was er ook tijd om nog even een handtekening te scoren of met hun favoriete speler op de foto te gaan.

De return in de finale van de playoffs begint zaterdagmiddag om 16.30 uur. In Volendam moet met twee doelpunten verschil worden gewonnen om te promoveren naar de Eredivisie.

