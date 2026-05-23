Willem II start met twee andere spelers in finalewedstrijd tegen Volendam
Vandaag om 15:24 • Aangepast vandaag om 16:02
Willem II start de return tegen FC Volendam met twee andere spelers in de basis. Per van Loon en Samuel Bamba stonden woensdagavond nog in de basis, maar beginnen zaterdag op de bank.
Uriel van Aalst en Siegert Baartmans krijgen in hun plaats een plek in de basiself in de finalestrijd voor een plek in de Eredivisie.
De volgende spelers staan in de basis:
- 1 Didillon-Hödl
- 3 Stam
- 4 Hoogma
- 6 Besselink
- 7 Doodeman
- 9 Haen
- 19 Van Aalst
- 20 El Allouchi
- 24 Tjoe-A-On
- 30 Behounek
- 47 Baartmans
Dit zijn de basiself van Volendam:
