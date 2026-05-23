Willem II start met twee andere spelers in finalewedstrijd tegen Volendam

Vandaag om 15:24 • Aangepast vandaag om 16:02
Raffael Behounek en Finn Stam tijdens de eerste finalewedstrijd tegen Volendam (foto: ANP).
Willem II start de return tegen FC Volendam met twee andere spelers in de basis. Per van Loon en Samuel Bamba stonden woensdagavond nog in de basis, maar beginnen zaterdag op de bank.

Lody Trepels

Uriel van Aalst en Siegert Baartmans krijgen in hun plaats een plek in de basiself in de finalestrijd voor een plek in de Eredivisie.

De volgende spelers staan in de basis:

  • 1 Didillon-Hödl
  • 3 Stam
  • 4 Hoogma
  • 6 Besselink
  • 7 Doodeman
  • 9 Haen
  • 19 Van Aalst
  • 20 El Allouchi
  • 24 Tjoe-A-On
  • 30 Behounek
  • 47 Baartmans
Dit zijn de basiself van Volendam:

