Willem II-fans na eerder verbod toch in Volendam: 'Dankjewel burgemeester'

Tot vrijdagmiddag leek het er nog op dat Willem II het zonder supporters moest doen in de finalestrijd tegen FC Volendam. Maar toen kwam het verlossende woord: er mogen toch 400 fans bij zijn. En die supporters arriveerden een kwartier voor de aftrap bij het stadion.

In zes bussen komen de Willem II-fans aan bij het Volendam-stadion. De ingang van het uitvak is afgezet met zwarte schermen en uit voorzorg is er ook veel politie op de been. En dat allemaal omdat FC Volendam-supporters zich vorige week niet wisten te gedragen. Willem II dreigde het kind van de rekening te worden en mocht eigenlijk geen supporters meenemen. Dat besluit werd vrijdagmiddag na veel protest door de gemeente Volendam teruggedraaid.



'Dankjewel burgemeester'

Willem II-trainer John Stegemans is blij dat de fans er toch bij zijn. "Dankjewel burgemeester. Supporters horen bij zo'n wedstrijd te zijn", zegt hij voor de wedstrijd tegen ESPN. "Ze hebben ons het hele seizoen gesteund en dan zou het zuur zijn als ze er nu niet bij hadden kunnen zijn. Voor de spelers is dit ook belangrijk."

De fans die in Volendam aanwezig zijn hebben een groot spandoek opgehangen in het uitvak. 'Vol gas voor promotie' staat erop.

Spandoek van fans Willem II in Volendam (foto: ANP).

De voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Volendam Rob heette de supporters van Willem II hartelijk welkom. "Afgelopen woensdag zijn we geweldig ontvangen in Tilburg, vandaag willen wij een goede gastheer zijn. Ik roep iedereen op om er een feestje van te maken. Reclame voor het voetbal." Volste vertrouwen

Stegeman is klaar voor de finale. Ondanks het verlies eerder deze week heeft hij er vertrouwen in. "We leven nog, zo simpel is het", zegt hij. "Gisteren zijn we het hotel ingegaan. We hebben wel een nabespreking gehouden. Wat moeten we beter doen. Van daaruit hebben we ons rustig kunnen voorbereiden."