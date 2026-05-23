Willem II promoveert na winst via strafschoppen op FC Volendam
Willem II is na een jaar terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Stegeman won de finale van de play-offs om promotie/degradatie na strafschoppen van FC Volendam. De stand na verlenging was 2-1 voor de Tilburgers. FC Volendam, dat woensdag het eerste duel in Tilburg met 2-1 had gewonnen, degradeert daardoor na een jaar weer van het hoogste niveau.
De druk stond er vol op bij beide ploegen. FC Volendam om zich te handhaven in de Eredivisie en Willem II om te proberen de 1-2 achterstand uit de heenwedstrijd weg te werken. Toch was er bij de Tilburgers de eerste helft weinig te merken van druk. De bezoekers speelden sterk en waren feller dan de thuisploeg.
Na zeven minuten was het al 0-1, toen Siegert Baartmans een voorzet van Mounir El Allouchi binnenwerkte. Een kleine tien minuten later was het verdediger Finn Stam die met een hard schot de stand verdubbelde. Tussendoor scoorde ook spits Devin Haen, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.
In de slotfase van de eerste helft kwam FC Volendam opzetten. Yannick Leliendal schoot de 1-2 tegen de touwen en dat zorgde ervoor dat het stilgevallen Kras Stadion weer tot leven kwam. De Volendammers hoopten nog voor het rustsignaal de gelijkmaker te forceren, maar Willem II-doelman Thomas Didillon-Hödl bracht redding.
Spanning
De tweede helft begon een stuk minder spectaculair dan de eerste. Van goed voetbal was geen sprake en er ontstond meer een fysiek duel. Pas in de 73ste minuut, na de drinkpauze vanwege de warmte, kreeg FC Volendam een grote kans. Invaller Robert Mühren aaide de bal en raakte de paal. De slotfase was spannend, maar er viel geen goals en dus volgde een verlenging.
Tegenhouden
De spanning in het Kras Stadion was te snijden en het was wachten op de o zo belangrijke treffer. Die viel in Volendams voordeel en dat werd gevierd alsof het kampioenschap binnen was. Toch veranderde de vreugde in teleurstelling, want voor de goal van de afscheidnemende Mühren was een overtreding gemaakt. Het was daarna vooral tegenhouden wat het inmiddels moegestreden Willem II moest doen.
Beslissing via verlenging
Uiteindelijk moesten strafschoppen een beslissing brengen. FC Volendam miste in die penaltyreeks terwijl Willem II trefzeker was.
Doelman Thomas Didillon-Hödl is de held van Tilburg. Hij pakte een penalty van FC Volendam en ging zelf bij de beslissende strafschop achter de bal staan. De Fransman faalde niet. En dus zijn de Tilburgers weer terug in de Eredivisie.
