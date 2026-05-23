Willem II promoveert na winst via strafschoppen op FC Volendam

Willem II is na een jaar terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Stegeman won de finale van de play-offs om promotie/degradatie na strafschoppen van FC Volendam. De stand na verlenging was 2-1 voor de Tilburgers. FC Volendam, dat woensdag het eerste duel in Tilburg met 2-1 had gewonnen, degradeert daardoor na een jaar weer van het hoogste niveau.

De druk stond er vol op bij beide ploegen. FC Volendam om zich te handhaven in de Eredivisie en Willem II om te proberen de 1-2 achterstand uit de heenwedstrijd weg te werken. Toch was er bij de Tilburgers de eerste helft weinig te merken van druk. De bezoekers speelden sterk en waren feller dan de thuisploeg.

Na zeven minuten was het al 0-1, toen Siegert Baartmans een voorzet van Mounir El Allouchi binnenwerkte. Een kleine tien minuten later was het verdediger Finn Stam die met een hard schot de stand verdubbelde. Tussendoor scoorde ook spits Devin Haen, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

In de slotfase van de eerste helft kwam FC Volendam opzetten. Yannick Leliendal schoot de 1-2 tegen de touwen en dat zorgde ervoor dat het stilgevallen Kras Stadion weer tot leven kwam. De Volendammers hoopten nog voor het rustsignaal de gelijkmaker te forceren, maar Willem II-doelman Thomas Didillon-Hödl bracht redding.