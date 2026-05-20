Willem II teleurgesteld na 1-2 nederlaag, hoop gevestigd op zaterdag

Willem II is de finale van de play-offs gestart met een nederlaag. FC Volendam won woensdagavond met dank aan twee Tilburgse blunders met 1-2 in het Koning Willem II Stadion. Zaterdagavond is de return, waarbij de Volendammers de beste papieren hebben.

De supporters van Willem II hadden voor aanvang van de finale tegen FC Volendam veel vertrouwen in een terugkeer naar de Eredivisie. Niet alleen op basis van de prestaties van hun eigen ploeg dit jaar, maar ook omdat sinds 2017 geen enkele Eredivisieclub zich wist te handhaven in de play-offs. Maar ook de statistiek dat van de vijf eerdere finales in de play-offs Willem II er vier won. Op het veld moest Willem II-trainer John Stegeman puzzelen vanwege blessureleed. Zo kreeg Nathan Tjoe-A-On een plekje op het middenveld in plaats van de geblesseerde Calvin Twigt. Per van Loon kwam daardoor als linksback te staan. Diezelfde Van Loon stond in de twaalfde minuut aan de basis van de openingstreffer door de bal zo in te leveren bij Bilal Ould-Chikh: 0-1.

Vijf minuten later opnieuw een blunder, dit keer van doelman Thomas Didillon-Hödl die de bal in de voeten speelde van Henk Veerman. De ervaren spits rondde beheerst af. Kort daarna was het bijna 0-3, maar van vlak voor de doellijn schatte Juninho Bacuna een voorzet niet goed in.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

In de tweede helft ontstond een heerlijk voetbalgevecht. Met frisse krachten Siegert Baartmans en Uriël van Aalst koos John Stegeman voor meer aanvallende kracht. Dat leverde al vrij snel succes op, want in de 53ste minuut was het vleugelaanvaller Nick Doodeman die met een lage schuiver de 1-2 op het scorebord zette. Goed keeperswerk

Daarna was het Willem II dat met steun van de supporters vol voor de 2-2 ging. Toch was het achterin opletten voor het Volendamse gevaar, maar met een aantal knappe reddingen hield Didillon-Hödl zijn doel schoon. De doelman had ook geluk dat de paal en lat een derde Volendamse treffer voorkwamen. Willem II streed voor iedere meter, maar in de 1-2 stand kwam geen verandering meer. De return van de finale is komende zaterdag om 20.00 uur. Een flinke klus voor Willem II en waarschijnlijk zonder de steun van de eigen supporters. Al zongen die na het laatste fluitsignaal wel massaal dat ze zaterdag naar Volendam willen gaan.