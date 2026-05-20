Supporters overtuigd: Willem II keert terug in Eredivisie na play-offs

Danny en Demi zijn woensdag op weg naar het stadion van Willem II voor de eerste wedstrijd van de finale van hun club in de play-offs tegen FC Volendam. Danny zit al 16 jaar op de KingSide en reist al jaren mee naar uitwedstrijden, terwijl Demi twee jaar fan is. Toch delen ze hetzelfde vertrouwen: Willem II gaat het halen in de play-offs en daarmee promoveren naar de Eredivisie.

Zaterdag zullen ze te vinden zijn op het fanplein bij het Koning Willem II Stadion, waar supporters samenkomen om de ploeg te steunen in aanloop naar het duel met FC Volendam. Danny geeft aan dat er daarnaast ook een groep fans van plan is richting Volendam te reizen om daar hun steun te laten horen.

De gemeente Edam-Volendam heeft laten weten dat Willem II-supporters zaterdag niet welkom zijn bij de beslissende play-offwedstrijd. Dat heeft te maken met eigen FC Volendam-fans die zich misdroegen tijdens de wedstrijd tegen Telstar. Dit tot ergernis van Willem II en de fans van de Tilburgse club. Supporters zijn van plan om zaterdag alsnog naar Volendam te komen. Ook hingen ze spandoeken op in Volendam om hun onvrede te uiten. Deze zijn inmiddels weggehaald.

Thijmen en Dane (foto: Jan Peels).

Ook Thijmen heeft er alle vertrouwen in dat Willem II het woensdag goed gaat doen tegen FC Volendam. Hij voorspelt een 3-1 zege in Tilburg en denkt dat de return in Volendam voldoende zal zijn om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. “Het begon dit seizoen heel slecht, maar gelukkig zijn ze aan het einde veel beter geworden”, zegt hij. Ook Dane merkt dat de spanning en het vertrouwen in de stad groeien. Volgens hem zijn er overal rood-wit-blauwe kleuren te zien op de terrassen. “Het leeft wel wat er deze dagen met Willem II gaat gebeuren. We gaan op naar het grote feest zaterdag”, zegt hij.

Jochem, Mitchell en Sjors gaan al bijna 20 jaar met hun vriendengroep naar het stadion (foto: Jan Peels).

Jochem, Mitchell en Sjors komen al bijna twintig jaar samen naar het stadion van Willem II. “De helft is nog aan het werk”, zegt Jochem voorafgaand aan de play-offwedstrijd van woensdag. “Maar wij kunnen alvast indrinken hier op het Piusplein.” De groep baalt ervan dat ze zaterdag niet aanwezig kunnen zijn in Volendam. “Normaal zijn er maar 400 kaarten beschikbaar en deze keer mag helemaal niemand mee, dat is wel jammer”, vertelt Mitchell. Toch kijkt de vriendengroep vooral vooruit: “Zaterdag staan we met z’n allen op het fanplein, maar eerst vandaag in vak E.”

Vader neemt zoon mee naar de playoffs (foto: Jan Peels).

Stijn gaat samen met zijn zoon Willem (13) naar de finale van Willem II tegen FC Volendam. “Ik ben al twintig keer in het stadion geweest”, zegt Willem. Het is voor beiden een bijzonder uitje richting een belangrijke wedstrijd. Stijn neemt zijn zoon al van jongs af aan mee naar het stadion en herinnert zich ook eerdere hoogte- en dieptepunten, waaronder de bekerfinale tegen Ajax in De Kuip. “Toen was hij zeven, dat was echt speciaal”, zegt hij. “Wel jammer dat ze toen verloren.”

Supporter Martijn denkt dat Willem II met 4-0 gaat winnen (foto: Leon Voskamp).

Ook Supporter Martijn heeft er alle vertrouwen in dat Willem II woensdagavond de winst mee naar huis neemt en voorspelt een eindstand van 4-0. Ook zaterdag moet het goedkomen, verwacht hij. "En dan maandag naar de Heuvel om te feesten."

Vriendinnen nemen moeder mee (foto: Jan Peels).