Protest van Willem II-fans in Volendam nu ze daar niet welkom zijn

Supporters van Willem II hebben een bezoekje gebracht aan Volendam. En dat bezoek is niet onopgemerkt gebleven. Spandoeken met teksten 'Niets kan ons nog stoppen' en 'Leeg vak zwak beleid', zijn opgedoken in het vissersdorp. Dit nadat dinsdag bekend werd dat fans uit Tilburg zaterdag definitief niet welkom zijn bij de finalewedstrijd van de play-offs in Volendam.

Bekladde verkeersborden, een leus aan een brug en zelfs aan het gemeentehuis hangt een groot doek met de tekst: 'Tot zaterdag!'. Foto's van deze protestdoeken gaan rond op sociale media. "Zonder uitsupporters geen voetbal!", schrijft Tilburg Tifosi, een groep Willem II-supporters die voor sfeeracties zorgt, op Facebook. Op de foto's is te zien dat zij in de donkere avonduren hebben toegeslagen in het dorp in Noord-Holland. De fans uiten met de leuzen hun onvrede over het besluit van de gemeente Edam-Volendam om uitsupporters te weigeren. De rellen na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar, afgelopen zondag, is de reden voor het besluit. Terwijl supporters van FC Groningen donderdag wel welkom zijn in Volendam voor de wedstrijd tegen Ajax.

Demonstratie

De supportersclub Willem II wil het er niet bij laten zitten. De vereniging heeft samen met de andere fanclub Stichting KingZine voor zaterdag een demonstratie aangekondigd. De supportersclub zegt hiervoor een aanvraag te hebben gedaan en roept fans op om zich aan te melden. De Tilburgse club zelf reageerde maandag boos op het besluit van de gemeente Edam-Volendam. "Onze supporters hebben de ploeg dit seizoen overal gesteund en verdienen het om ook in deze beslissende fase achter Willem II te kunnen staan. Juist in de play-offs, waarin sportieve belangen groot zijn en steun vanaf de tribunes van enorme waarde is, is het teleurstellend dat zij hiervan de dupe worden", meldde de club. Spandoeken weggehaald

Een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam laat woensdagochtend weten 'kennis te hebben genomen' van de protestactie. "De spandoeken zijn al weggehaald", zegt hij. De woordvoerder kan nog niet bevestigen of bij de gemeente een aanvraag voor een protest is binnengekomen. "Het is bij mij nog niet bekend, maar het kan zijn dat er inmiddels een verzoek ligt. Dan wordt die procedure afgehandeld", licht hij toe.

