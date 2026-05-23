Na heftige onderschepping is Cerisa weer thuis: 'Op onze boot geschoten'

Tien uur slaap had Cerisa van Kesteren nodig na haar terugkeer vrijdagavond. De Cuijkse was een van de bemanningsleden van de internationale Sumud-flotilla naar de Gazastrook, die dinsdag door Israëlische autoriteiten werd onderschept. "Naar omstandigheden gaat het goed, maar mijn polsen doen nog zeer", zegt ze.

Zij en haar mede-opvarenden hadden al twee onderscheppogingen achter de rug. "De derde keer ging het mis. Ik was net met een vriendin aan het bellen. Er waren livestreams van de boten, die zij aan het volgen was. Zo zag ze hoe de boot genaamd Andros werd onderschept. Die voer vóór ons. Ik zei tegen haar: ik moet nu ophangen, ik moet me gaan voorbereiden", vertelt ze. "Nog geen tien minuten later werd er op onze boot geschoten en stonden de Israëliërs aan boord." Bij het schieten raakte niemand gewond.

"We landden om 17.05 uur op Schiphol. Het was fijn om iedereen weer te zien", vertelt Cerisa. De in Cuijk geboren activiste vertrok op 17 april van huis om op 26 april in Italië op de boot te stappen richting de Gazastrook. Ze voer bijna een maand op zee, samen met zeven anderen.

Heftige reis

De Israëliërs brachten haar en haar mede-opvarenden naar wat zij omschrijft als een gevangenisschip. "Mijn hoofd werd meteen naar beneden geduwd en ik werd tegen een container gedrukt. Ze hebben wel twintig keer geschreeuwd waar mijn paspoort was, terwijl ze dat al op onze boot hadden afgepakt", vertelt ze.

Zij en vele anderen moesten de nacht doorbrengen in een van de containers op het schip. "Het was heel koud. De vloer stond onder water. Ik rilde zo erg dat anderen dachten dat ik een epileptische aanval had."

Toch naar Gaza gegaan

Cerisa ging naar Gaza om eten en medicijnen te brengen. Voor haar woog dat zwaarder dan de kans om onderschept te worden door Israël. Toch verliep de reis anders dan verwacht. "Niemand van ons had kunnen bedenken dat ze mensen al voor Kreta zouden onderscheppen. We hadden Kreta nog niet eens bereikt", vertelt ze.

Volgens haar verliepen eerdere onderscheppingen minder heftig. "Toen lagen er nog matrassen op het schip en werd er niet geschoten. Ook kregen we eten en drinken. Nu kregen we 48 uur helemaal niets."

Thuiskomst

Bij aankomst op Schiphol werd de activiste emotioneel onthaald door haar vader. Ze zegt blij te zijn dat ze weer thuis is en dat haar familie haar stond op te wachten.