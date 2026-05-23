Stanley schilderde een muur en gaat viraal: 'Zelfs reacties uit Groningen'

Vrolijk en een tikkeltje bescheiden presenteerde Stanley Majewski afgelopen week een gigantische muurschildering, gebaseerd op een werk van Albert Cuyp. De schildering maakte hem van de ene op de andere dag hartstikke beroemd. "Ik krijg heel veel berichtjes van mensen die ook een schildering willen", vertelt Stanley overdonderd.

Een idyllisch uitzicht op een haven, zoals enkel de Nederlandse grootmeester Albert Cuyp dat kan. Tot vorige week althans, want Stanley Majewski maakte het schilderij na op een gevel aan de Vendelierstraat in Tilburg . Hij was er bijna 200 uur mee bezig. Na die monsterklus was hij bang zich thuis weer te moeten vervelen. "Ik dacht: wat moet ik nu in mijn vrije tijd doen?" Daarover piekeren blijkt niet meer nodig. De schildering ging viraal en Stanley wordt overspoeld met lof én nieuwe opdrachten.

Hoorbaar onder de indruk vertelt de jonge kunstenaar, die nooit een kunstopleiding heeft gevolgd, aan de telefoon over de vele aandacht die hij krijgt. Hij is net bezig zijn ouders rond te leiden langs de kunstwerken. Zij zijn speciaal vanuit Polen gekomen om Stanleys kunstwerk te bewonderen. "Ik ben drie uur per dag bezig met het beantwoorden van berichtjes. De reacties zijn allemaal zo positief."

Het regent niet alleen complimenten voor de kunstenaar, hij wordt ook overspoeld met aanvragen. "Ik ben de tel kwijtgeraakt van de hoeveelheid mensen die ook een schildering willen. Met veel van hen overleg ik nu over een prijs en een ontwerp." Die ontwerpen zijn meestal gebaseerd op klassieke schilderijen, het soort kunst dat Stanley het liefste maakt. "De aanvragen komen overal vandaan: Alkmaar, Leiden, Groningen. Het is echt bizar."

De Nederlandse grootmeesters zijn een grote inspiratiebron voor Stanley. Als vanzelf lonkt daarbij de gedachte aan één specifiek schilderij. "Ik zou ooit heel graag de Nachtwacht willen maken", zegt Stanley enthousiast, "maar ik weet niet of ik dat nu al wil doen." Idealiter ziet hij een gigantische muur in de openbare ruimte voor zich waar hij Rembrandts meesterwerk mag namaken. "Het is zeker een bucketlistidee", lacht Stanley.

Met zoveel opdrachten in het verschiet zal hij flink door moeten werken. "Gewoon wat muziek opzetten en gaan", zegt de kunstenaar. En welke muziek zet je dan op tijdens het werken aan die klassieke, romantische kunst? "Harde techno. Dan zoek ik een mooie set van drie uur en dan kan ik de hele tijd in volle focus aan het werk." Een opmerkelijk contrast, stelt ook Stanley zelf vast. "Ik houd niet alleen van contrast in kunst, maar ook in het dagelijks leven", sluit hij af.