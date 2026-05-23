Feest in Tilburg na promotie Willem II: kijk naar de reacties
Vandaag om 19:20 • Aangepast vandaag om 19:57
Willem II is gepromoveerd naar de Eredivisie. De Tilburgers wonnen in de play-offs na het nemen van penalty's van FC Volendam en keren daarmee terug op het hoogste niveau. En dus is het feest in Tilburg en bij de Willem II-spelers in Volendam.
Reacties op de promotie van Willem II zie je vanavond om half negen in een extra uitzending van Brabant Nieuws via onderstaande livestream. De uitzending wordt daarna elk uur herhaald.
Lees alle reacties op de promotie van Willem II in ons liveblog.
