Rico Verhoeven: 'Dit was geen knock-out, laat me verder vechten '
Rico Verhoeven kreeg steeds meer uitzicht op een sensationele zege op Oleksandr Usyk, tot de wereldkampioen boksen uit Oekraïne hem vlak voor het verstrijken van de elfde en voorlaatste ronde met een rechtse opstoot tegen de grond sloeg. De inwoner van Halsteren kreeg acht tellen, maar stond snel op en ging verder. Tot zijn grote verbazing beëindigde de arbiter even later het meeslepende gevecht. "Dit was toch geen knock-out?", stamelde hij voor zijn kleedkamer. "Laat me die wedstrijd gewoon uitvechten."
De 37-jarige Verhoeven had het gevoel dat hij op voorsprong stond toen hij neerging. "Maar ik wist ook dat ik als kickbokser veel beter moest zijn om te winnen", zei hij. "Ik snap dat ook wel een beetje. Het is toch een beetje raar als een kickbokser na een half jaar hard trainen wereldkampioen boksen wordt. De elfde ronde was op een paar seconden na voorbij. Dan had ik een minuut rust gehad en nog een rondje kunnen vechten. Dat was ook leuk voor de toeschouwers geweest. Ik was zo dichtbij de wereldtitel."
Verhoeven veroverde veertien wereldtitels in het kickboksen en vond in boksen een nieuwe uitdaging. Hij mocht meteen Usyk uitdagen in een gevecht om de wereldtitel van de prestigieuze boksbond WBC. "Bijna niemand gaf me een kans. Veel mensen dachten dat ik het nog geen vier ronden zou volhouden", stelde de vechter uit Halsteren. "Ze hebben nu denk ik een heel ander beeld van me."
"Misschien werd ik wel overmoedig", vertelde Verhoeven over de cruciale opstoot van Usyk in de elfde ronde. "Dat had me niet mogen gebeuren. Als kickbokser vecht je maar vijf ronden. Usyk heeft veel meer ervaring. Hij heeft het slim gedaan. Maar het voelt onbevredigend om zo te verliezen."
Dat vond kennelijk ook Turki Al-Sheikh, de Saudische miljardair die veel topsporters naar het Midden-Oosten haalt en ook het gevecht tussen Usyk en Verhoeven financierde. "Hij vond het ongelooflijk dat de wedstrijd zo eindigde", zei de inwoner van Halsteren. "Hij vertelde dat ik een herkansing in Nederland verdien. Ik moet afwachten wat er nu op mijn pad komt. Ik ben al 37 jaar, maar kan dus ook boksen. Dat heb ik wel laten zien en het maakt me trots."