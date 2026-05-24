Vermiste hond Blue overleden teruggevonden na omslaan boot bij Drimmelen

Blue, de hond die vorige week zaterdag vermist raakte nadat een boot omsloeg op een rivier bij Drimmelen, is overleden teruggevonden. Dat meldt Hondenzoekteam Braboland.

Na het ongeluk zaterdag werden vier opvarenden door hulpdiensten uit het water gered, maar van de één jaar oude Blue ontbrak nog ieder spoor.

Grote zoektocht

Hondenzoekteam Braboland zette na het ongeluk al snel een actie op om de hond te vinden. Een groep vrijwilligers ging een dag later al met een boot het water op om op zoveel mogelijk plekken te zoeken, maar zonder resultaat. Ook het Nationaal Drone Team kwam naar Drimmelen om mee te helpen zoeken.