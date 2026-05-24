Tilburg bereidt zich voor op huldiging Willem II: 'We drinken vast vooruit'

Niet alleen duizenden fans keken nagelbijtend naar de wedstrijd van Willem II tegen FC Volendam, óók Tilburgse ondernemers vonden het spannend. De sportieve winst betekent een huldiging en dat betekent roemrijke dagen voor de horeca. Maandag wordt het elftal gehuldigd op de heuvel in Tilburg. "Vorige keer was 1000 liter bier niet genoeg. Wij hebben daarom 3000 liter bier besteld", vertelt kroegbaas Leroy van Gestel.

Waar de meeste fans nog hun overwinningsroes uitslapen, klinkt er op de Heuvel een bedrijvig gebrom van vrachtwagens en het metalige gejuich van hamers op steigerpalen. De huldiging van Willem II start maandag om drie uur en dat betekent dat deze zondag alles behalve een rustdag is. Rondom het standbeeld van Koning Willem II moet een feestgebied verrijzen.

Op tijd klaar

"We hoorden gisteren om negen uur dat we aan de bak moesten. We zijn direct alles klaar gaan zetten", vertelt Maarten van Kruizendijk, die het podium aan het bouwen is. De eerste palen werden neergezet toen de trouwste fans pas huiswaarts gingen. "We begonnen vanochtend om zes uur", zegt de podiumbouwer.

Het is een flinke klus, maar het komt volgens Maarten sowieso op tijd af. "We zijn nu al bezig met het licht en geluid, dus het komt goed. We zijn blij dat het doorgaat. Twee jaar geleden mochten we dit ook bouwen." Toen had de bouwploeg van Maarten wel iets meer de tijd. "Nu is het kort dag. Daar komt nog een podium en daar de EHBO-tenten", somt Maarten op, alvorens hij weer aan de slag gaat. Zo nu en dan heftrucks met steigerpalen ontwijkend, is kroegbaas Leroy van Gestel bezig met zijn eigen voorbereidingen. "We hebben 3000 liter bier besteld. Van buren hoorden we dat 1000 liter bij de vorige huldiging niet genoeg was", vertelt de baas van Ut Klèèn Kafeeke. "Morgen om negen uur komt het aan en dan staat het direct lekker koud."