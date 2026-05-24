Yara Kastelijn wint Ronde van Burgos na indrukwekkende solo

Yara Kastelijn uit Neerkant heeft de Ronde van Burgos gewonnen. De 28-jarige wielrenster van Fenix - Premier Tech kwam in de slotetappe van Gumiel de Mercado naar Lagunas de Neila na 120 kilometer solo aan en nam de leiderstrui over van landgenote Lorena Wiebes.

Voor Kastelijn, die ook actief is als veldrijdster, is het de tweede zege op de weg. Ze won in 2023 een etappe in de Tour de France Femmes.

Kastelijn demarreerde op iets meer dan een kilometer van de top bij medevluchter Évita Muzic uit Frankrijk. Mischa Bredewold, die na de zege in de derde etappe tweede stond in het klassement, kwam als vijfde binnen op een minuut achterstand. Sprintster Wiebes moest de groep met favorieten al aan de voet van de klim laten gaan.