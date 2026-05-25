Blikkenkoning Teun heeft topdag tijdens huldiging: 'Volle zak is 300 euro'

Voor veel Tilburgers is de dag van de huldiging van Willem II natuurlijk een topdag, maar voor Teun 'de blikkenkoning' van Maurik is het helemaal feest. Er mogen geen blikjes mee het feestterrein op. En dus heeft hij een strategische plek uitgekozen.

Teun is een bekende verschijning in Tilburg. Je kunt hem regelmatig met zakken vol lege blikjes op zijn scootmobiel door de stad zien rijden. Ook tijdens de huldiging van Willem II is hij natuurlijk van de partij. Niet alleen om het feest mee te vieren, maar ook om goede zaken te doen.

Omdat fans geen blikjes mee het feestterrein op mogen, heeft Teun een goed plekje uitgezocht, vlakbij de toegangspoorten. "Ik weet wel waar ik moet zitten, ja", zegt hij. Met zijn nieuwe scootmobiel rijdt hij rond om lege blikjes te verzamelen. Nieuw, want vorige maand zat de Tilburgse blikkenkoning nog in zak en as omdat zijn toenmalige scootmobiel gestolen was. Maar inmiddels hij dus weer back in business.

Letterlijk, want blikjes verzamelen bij de huldiging van Willem II lijkt een lucratieve zaak. Een volle zak blikjes achterop zijn scootmobiel, levert 300 euro aan statiegeld op, rekent Teun voor.