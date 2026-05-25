El Allouchi dankt fans na dood dochter: 'Liefde die ik kreeg is ongekend'

Voor Willem II-speler Mounir El Allouchi waren het roerige weken. Begin deze maand moest hij zijn dochtertje begraven. Ondanks die enorm heftige tijd, speelde hij wel mee in de gewonnen finale tegen Volendam. Bij de huldiging bedankte hij de fans voor hun enorme steun.

El Allouchi is diep onder de indruk van alle steun en support die hij in de afgelopen weken heeft gevoeld van alle Willem II -supporters, vertelde hij toen hij op het podium de fans toesprak. "Het was een heel zware periode. De liefde die ik van jullie heb gekregen is ongekend. Ik wil jullie daarvoor bedanken", zo zegt hij.

Mounir El Allouchi wordt daarna nog even extra in het zonnetje gezet door trainer John Stegeman. "We weten allemaal dat jij het heel erg moeilijk hebt gehad. Mounir, deze is voor jou", vertelt de hoofdcoach.

Hij overhandigt het promotieschild aan de speler die midden tussen zijn teamgenoten staat. In samenspel met de supporters wordt het schild boven het hoofd gehouden.