Nino raapt zo veel bekers als hij groot is

Vandaag om 19:01
Willem II-fan Nino Fonken met zijn stapel bekers (foto: Thijs den Ouden)

Zijn stapel opgeraapte bekers is bijna net zo groot als hijzelf. De jonge Willem II-supporter Nino Fonken verzamelt bij het plein grote drinkbekers tijdens de huldiging. Niet voor het geld, maar voor zichzelf, thuis. 

Janneke Bosch

Er zit geen statiegeld op deze bekers, volgens Nino. Dus voor het geld hoeft hij het niet te doen, vindt hij. Maar dat is ook niet het idee: hij wil de bekers graag zelf houden. "Deze ga ik mee naar huis nemen. Hier ga ik thuis uit drinken." 

Hij kijkt naar de stapel drinkbekers en telt ze. "Het zijn er 31. Dat is wel mooi zo, dit zijn er genoeg." 

Volg alles over de huldiging van Willem II in ons liveblog.

