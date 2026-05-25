Nino raapt zo veel bekers als hij groot is

Zijn stapel opgeraapte bekers is bijna net zo groot als hijzelf. De jonge Willem II-supporter Nino Fonken verzamelt bij het plein grote drinkbekers tijdens de huldiging. Niet voor het geld, maar voor zichzelf, thuis.

Er zit geen statiegeld op deze bekers, volgens Nino. Dus voor het geld hoeft hij het niet te doen, vindt hij. Maar dat is ook niet het idee: hij wil de bekers graag zelf houden. "Deze ga ik mee naar huis nemen. Hier ga ik thuis uit drinken."

Hij kijkt naar de stapel drinkbekers en telt ze. "Het zijn er 31. Dat is wel mooi zo, dit zijn er genoeg."