Brandwonden door fakkels bij huldiging Willem II

Vandaag om 19:13 • Aangepast vandaag om 19:26
Het plein is gevuld met rook door de fakkels (foto: Ruud Ritzen)

Verschillende fans hebben tijdens de huldiging brandwonden opgelopen door afgestoken fakkels. Tijdens het feest kleurde de Heuvel meerdere keren helemaal rood. Hoeveel fans er gewond zijn geraakt, is nog niet duidelijk.

Janneke Bosch

Volgens de officier van dienst is verder alles naar omstandigheden zeer goed verlopen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zich hebben gemeld bij de EHBO-post, maar ze hebben niet hoeven op te schalen. "Het weer was onze grootste zorg, maar mensen waren goed voorbereid: goed smeren en voldoende water drinken."

Om de hitte te trotseren werd er water uitgedeeld aan de supporters. 

 

