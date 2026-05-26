Wordt het de warmste 26 mei ooit? Onze weerman heeft het antwoord

Maak je borst maar nat, want dinsdag wordt waarschijnlijk de warmste 26 mei ooit. Het belooft met temperaturen boven de 30 graden tropisch te worden. Maar voor plaknachten hoeven we nog niet bang te zijn.

Het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza. En dinsdag is al helemaal een uitschieter. "Het wordt de warmste dag in de reeks warme dagen", zegt de meteoroloog. "Het wordt in heel de provincie tropisch. Lokaal tikt de temperatuur zelfs 33 graden aan."

Hebben we al een hittegolf te pakken?

Dat is volgens Van Straaten 'zeer heet' voor mei. Het kan zelfs de warmste 26 mei in Nederland ooit worden en we kwamen al in de buurt van een regionale hittegolf. Daar mogen we van spreken als het vijf dagen op rij boven de 25 graden is, waarvan drie dagen boven de 30 graden.

Sinds vrijdag is het al dagelijks boven de 25 graden. Zaterdag tikten we de 30 graden aan, maar maandag nét niet: bij het meetstation in Woensdrecht werd het met 29,2 graden het warmst bij de Brabantse meetstations. Nog net geen hittegolf dus.

Geen warme nachten

Toch hoeven we voor warme plaknachten nog niet bang te zijn. "Dinsdagavond komt er geleidelijk wat koele lucht het land in", vertelt de meteoroloog. Het koelt 's nachts af naar ongeveer 16 graden.

Woensdag wordt het ook wat minder heet dan dinsdag: we moeten dan rekenen op 25 graden. Nog steeds warm dus, en na woensdag loopt de temperatuur juist weer een beetje op. "Het blijft dagelijks droog, volop zonnig en rond de 27 à 28 graden."