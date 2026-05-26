Twee aanhoudingen na steekpartij in huis Tilburg, slachtoffer zwaargewond

Bij een steekpartij in een huis aan de Trouwlaan in Tilburg is maandagnacht iemand zwaargewond geraakt. Rond twee uur 's nachts werden de hulpdiensten gewaarschuwd.

UPDATE: het slachtoffer van de steekpartij is overleden, zo meldt de politie dinsdagochtend Ook een traumateam kwam naar Tilburg, met de helikopter. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer was dinsdagochtend nog niets bekend. Twee verdachten zijn aangehouden. Agenten doen onderzoek.