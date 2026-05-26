Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Twee aanhoudingen na steekpartij in huis Tilburg, slachtoffer zwaargewond

Vandaag om 05:27 • Aangepast vandaag om 09:25

Bij een steekpartij in een huis aan de Trouwlaan in Tilburg is maandagnacht iemand zwaargewond geraakt. Rond twee uur 's nachts werden de hulpdiensten gewaarschuwd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

UPDATE: het slachtoffer van de steekpartij is overleden, zo meldt de politie dinsdagochtend

Ook een traumateam kwam naar Tilburg, met de helikopter. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer was dinsdagochtend nog niets bekend. Twee verdachten zijn aangehouden. Agenten doen onderzoek.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.