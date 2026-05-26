'Klein vonkje en de boel explodeert', havenmeester John na brand op sloep

Bij een brand op een sloep in jachthaven 't Oude Maasje in Waspik raakte maandagavond een man gewond. Hij liep brandwonden op bij een explosie aan boord. "Hij had in eerste instantie niet eens in de gaten dat hij gewond was", vertelt havenmeester John Rekkers dinsdagochtend naast het wrak van de uitgebrande boot.

Wat er precies gebeurde, weet Rekkers ook niet. Een vermoeden heeft hij wel. Gasdampen in de boot en warm weer vormt een slechte combinatie, weet hij uit ervaring: "Dan hoeft er maar een klein vonkje te zijn en de boel explodeert ."

De man had in eerste instantie zelf geprobeerd het vuur te blussen. Toen dat niet lukte, sprong hij in het water en klom hij bij Rekkers aan boord van zijn boot. De havenmeester was opgeroepen omdat de sloep motorpech had gekregen tijdens een vaartochtje. "Ik was de sloep al naar de haven aan het slepen toen het misging."

In de veertig jaar dat hij havenmeester is, zag Rekkers het al vaker misgaan. "Mensen realiseren zich niet hoe gevaarlijk boten zijn." Er volgt een kort lesje scheikunde: "Benzine en propaangas, dat gebruikt wordt om te koken, hebben een hoger soortelijk gewicht lucht. Die gassen zijn dus zwaarder dan lucht en zakken naar beneden. In de kuip van een boot verzamelen ze zich. Zonder ventileren kunnen ze daar niet weg. Dan kan het misgaan als er een vonk ontstaat."

Zoiets dergelijks moet er volgens hem maandagavond ook zijn gebeurd. "Gelukkig hing de sloep stabiel achter die van mij." Na een klein kwartier arriveerde de brandweer en trok Rekkers de brandende boot naar een verlaten steiger waar de brandweer deze kon blussen.

Het slachtoffer werd door de ambulance naar hetElisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar mocht 's avonds alweer naar huis. De brandwonden zijn relatief licht. Dinsdagochtend komt de man even kijken naar de restanten van zijn boot die hij in 2024 nieuw kocht. Hij schrikt en blijft even stil. "Gisteravond dacht ik er nog licht over, maar nu ik dit zie, schrik ik toch wel."

"Misschien had ik toch niet meer moeten blussen en gelijk van boord moeten springen", realiseert hij zich bij het zien van wat er over is van zijn boot. Waardoor het maandagavond zo vreselijk misging, weet hij ook niet. Hij kent de verhalen van het gevaar van bezine- en gasdampen: "Ik werk zelf in de autobranche, dus ik ben er zeker mee bekend."

Booteigenaren in de jachthaven geven Rekkers dinsdagochtend complimenten voor zijn kordate optreden, maar een held vindt de havenmeester zichzelf niet. "Je moet gewoon rustig blijven en doen wat je moet doen." De uitgebrande sloep, met een geschatte waarde van tussen de zestig- en zeventigduizend euro, is total loss. "En hij ging dit weekend pas voor het eerst dit jaar het water op."