Na 60 jaar poseren Jan en Toos opnieuw voor hun trouwfoto bij deze ruïne

Romantiek herleefde maandag tijdens Kastelendag in Asten. Het thema was liefde en in Asten waren alle stellen uitgenodigd die ooit daar hun trouwfoto's hebben laten maken. Het lokkertje voor een hoge opkomst was dat de bruidsparen opnieuw op de gevoelige plaat werden vastgelegd.

De oudste trouwfoto was van Jan (85) en Toos (86) Althuizen. Zij trouwden in 1965 en waren maandag van de partij voor een nieuwe fotosessie. "Je gaat die dag toch weer een beetje herbeleven als je weer hier bent", vertelt Toos. Haar man valt vooral zijn beeldschone vrouw op die prominent op de tentoonstelling te zien is. "Ik denk dat ik nu twee keer zo zwaar ben", constateert hij droogjes. "Komt door al haar goede zorgen."

De fotograaf staat buiten klaar om het tweetal opnieuw vast te leggen. "Het is heel bijzonder om al die stellen hier weer te zien", reageert fotograaf Ingrid Paardekooper. "Mooi ook dat je de liefde nog steeds voelt en ziet als je ze weer samen op de foto zet. Als die liefde inmiddels bekoeld is, zullen ze hier vandaag natuurlijk ook niet zijn", denkt ze hardop.

De amoureuze actie was vooraf aangekondigd in de lokale media. Bruidsparen konden eerder ook hun oude trouwfoto inleveren die dan in een tentoonstelling te zien was. Organisator Ron Hagelaar was erg verrast door het aantal inzendingen. "We hebben zeker van vijftig stellen hun foto gekregen en trouwfotografen hadden er ook nog vijftien."

Na al die jaren zit een kusje er nog steeds in, al gaat het net iets minder soepel dan zestig jaar geleden. "Waar de ruïne van het kasteel er door de jaren heen mooier op is geworden, ben ik bang dat bij ons de tijd haar sporen heeft achtergelaten", merkt Jan op.

Toos, die in haar jeugd ook speelde bij de ruïne, is het met hem eens. "Het was hier een wildernis. Dat vonden we juist leuk in plaats van die gepolijste foto's. Nu is alles opgeruimd en netjes en zorgen wij voor de rimpels en de rafels', lacht ze.