Man (33) blijft langer vastzitten na vondst dode vrouw (45) in Helmond

De 33-jarige man die in de nacht van 15 mei in een huis aan de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond is aangehouden, blijft twee weken langer vastzitten. Die nacht werd de 45-jarige bewoonster van het huis dood gevonden.

De melding kwam die vrijdag rond twee uur 's nachts binnen bij de politie. De vrouw is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie gaat uit van een misdrijf.

De 33-jarige man die was opgepakt, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Volgens een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant is vrijdag besloten dat de verdachte langer vast blijft zitten.

Onderzoek politie

In de nacht van het incident waren de straat en het plein voor het huis afgezet. Over de relatie tussen de man en de vrouw kon de politie niks zeggen. Daar werd onderzoek naar gedaan, net als naar de aanleiding.

Volgens buurtbewoners is de man de partner van de vrouw en is hij elke dag daar in huis.