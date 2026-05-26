Waalre regelt opvang voor 150 asielzoekers na oproep minister

Waalre gaat ongeveer 150 asielzoekers tijdelijk opvangen. Ze krijgen van juli tot begin volgend jaar onderdak op een terrein waar vroeger een dierenwinkel zat.

Met de tijdelijke opvang reageert Waalre op een oproep die asielminister Bart van den Brink eind maart deed. Hij vroeg gemeenten om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Dat dreigt momenteel te gebeuren bij de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Goed verlopen

In een verklaring zegt burgemeester Marcel Oosterveer (VVD) van Waalre: "Mensen op de vlucht verdienen een veilige plek. Wij voelen ons verantwoordelijk om asielzoekers op een goede manier op te vangen." In 2024 zijn ook asielzoekers op het terrein opgevangen en in 2022 had Waalre ergens anders een noodopvang. Op beide locaties

is de opvang volgens de gemeente goed verlopen.

Sinds de oproep van de minister hebben gemeenten ongeveer 2000 tijdelijke plekken voor asielzoekers aangeboden. Dat heeft nog niet geholpen om de druk op Ter Apel te verminderen.

Zorgen

In het dorp Engelen zorgt de geplande opvang van vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers voor meer reuring. Omwonenden hebben zorgen over veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Er is daarnaast angst voor overlast. Bovendien hebben buurtbewoners het gevoel dat er te weinig inspraak is geweest bij het besluit.

Tegenstanders hebben meerdere keren gedemonstreerd. Daarbij werd zelfs de A59 kort geblokkeerd. Er waren ook incidenten met vuurwerk en vernielingen bij het pand waar de opvang mogelijk komt.