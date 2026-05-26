Bootje slaat om met zes passagiers aan boord, niemand gewond

Een bootje met daarop zes opvarenden is dinsdagavond gekapseisd. Dat gebeurde bij de Hoge Brug in Breda. Alle opvarenden vielen in het water. De brandweer kon iedereen veilig an de kant krijgen. Niemand raakte gewond.

Volgens de betrokkenen lag het bootje niet stabiel in het water waardoor het omsloeg. De ambulance kwam ook nog op de melding af maar kon snel weer weg. Alle opvarenden hadden een nat pak maar geen verwondingen.

Brandweer rukte uit na een melding dat een boot omgeslagen was (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink) .