Drie verdachten opgepakt na schietpartij in Macharen

Vandaag om 21:45 • Aangepast vandaag om 21:59
Foto: Lucas Lammers persbureau Heitink
De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de schietpartij in Macharen waarbij een 41-jarige man zwaargewond raakte. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Donderdagavond werden bij een woning aan de Eusselingstraat meerdere schoten gelost na een ruzie die mogelijk in de woning begon. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Na het incident sloegen meerdere verdachten op de vlucht in een wit busje.

De drie aangehouden verdachten zijn 42, 40 en 29 jaar oud. Eén van hen werd opgepakt in Beneden-Leeuwen, een andere verdachte werd aangehouden in Oss en de derde in Heesch.

De politie maakt niet bekend welke rol de mannen precies zouden hebben gehad bij de schietpartij en doet verder onderzoek naar de zaak. 

