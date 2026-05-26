Drie verdachten opgepakt na schietpartij in Macharen

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de schietpartij in Macharen waarbij een 41-jarige man zwaargewond raakte. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Donderdagavond werden bij een woning aan de Eusselingstraat meerdere schoten gelost na een ruzie die mogelijk in de woning begon. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Na het incident sloegen meerdere verdachten op de vlucht in een wit busje.