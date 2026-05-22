Schietpartij Macharen: slachtoffer is 41-jarige man

Het gaat om een 41-jarige man die donderdagavond zwaargewond raakte bij de schietpartij in Macharen. De politie zoekt vrijdagmiddag nog steeds naar drie mannen die in een wit busje met mogelijk Pools kenteken op de vlucht sloegen.

Een ruzie aan de Dorpenweg liep volledig uit de hand. Meerdere schoten werden gelost, waarna de 41-jarige man gewond raakte. Hij ligt nog in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

Drie verdachten zijn na de schietpartij, tussen half negen en tien over half negen, in een wit busje weggereden. De politie meldt dat het voertuig mogelijk een Pools kenteken heeft. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

Schrik zit er goed in

De ruzie vond plaats op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. De schrik zat er vrijdagochtend nog goed in bij bewoners van Macharen. Zo vertelde Robby tegen Omroep Brabant dat hij zijn buurman in elkaar zag zakken nadat de schoten waren gelost. "Ik ben nog in shock", zei hij.

Andere buren zaten op het moment van de schietpartij met kleine kinderen in de tuin. "Als ze niet goed hadden gemikt, had het ook hier mis kunnen gaan", zei een buurman tegen Omroep Brabant.

De politie startte na de schietpartij een sporenonderzoek en sprak met getuigen. Een dag later doen agenten buurtonderzoek.