Robby zag buurman neervallen na schoten: ‘Ik ben nog in shock’

Zes schoten, een buurman met kogelgaten in zijn borst en een man met een hakbijl. Robby uit Macharen maakte donderdagavond traumatische minuten mee bij een schietpartij. "Ik zag mijn buurman in elkaar zakken", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ik ben nog in shock."

Donderdagavond wordt een man neergeschoten aan de Dorpenweg in Macharen. Drie daders weten te vluchten met een busje die in een zijstraat klaar stond. De recherche is vrijdagmiddag nog druk bezig met sporenonderzoek. Een aantal buurtbewoners kunnen niet naar buiten, de stoep is afgezet door de politie. Met honden en een drone wordt de hele vluchtroute doorzocht en in beeld gebracht.

"Ik wist meteen dat het schoten waren."

Achterbuurman Robby is vrijdag nog aan het bijkomen van wat hij de avond ervoor zag. "Ik zat binnen met een koptelefoon op toen ik ineens zes knallen hoorde. Ik wist meteen dat het schoten waren", vertelt hij.

Robby liep naar buiten en zag daar twee mannen staan. "Ik zie meteen dat mijn buurman kogelgaten in zijn linkerborst heeft zitten."

"Hij bleek toch weer aanspreekbaar."

In de tuin stonden twee vrouwen hysterisch te schreeuwen. "En een man in het zwart loopt met een hakbijl achter hen aan." Robby ging weer naar binnen en belde 112. Toen hij opnieuw buiten kwam, zag hij zijn buurman in elkaar zakken. "Hij verloor heel veel bloed en werd met dekens bedekt. Een half uur lang heeft hij daar levenloos gelegen. Ik dacht echt dat het over was, maar uiteindelijk was hij weer aanspreekbaar."

"Het had heel anders kunnen aflopen."