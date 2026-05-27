Man rijdt in gestolen taxi leven van jonge vrouw in puin en moet de cel in

De 36-jarige David de C. heeft twintig maanden cel gekregen, waarvan vier voorwaardelijk, voor een zware aanrijding op de Ringbaan-Zuid in Tilburg op 21 juni vorig jaar. Een 36-jarige vrouw raakte zwaargewond toen De C. door rood knalde en op haar auto botste.

De rechter sprak in het vonnis over ‘onaanvaardbare risico’s’ en ‘een wonder dat niemand is overleden’. De C. reed dan ook als een dolle twintig minuten lang door het centrum van Tilburg in een gestolen taxi. Het moest wel een keer fout gaan en de 36-jarige vrouw uit Tilburg was het slachtoffer. Zij zal haar hele leven herinnerd worden aan dit ongeluk, want haar voet zal nooit meer volledig herstellen.

De jonge vrouw kent dus een leven voor en een leven ná het ongeluk. Ze brak bij de aanrijding zo’n beetje alles in haar voet en onderbeen. Alles werd zwart en ze werd wakker, half liggend op de rechterstoel van haar auto, vertelde ze snikkend in de rechtbank twee weken geleden. Ze besefte totaal niet wat er was gebeurd.

In het ziekenhuis bleek de ernst van de aanrijding pas goed. Haar voet lag er bijna af, ze had vele botbreuken en haar enkel was ontzet. Het engste was dat een infectie dreigde te zorgen voor amputatie van haar onderbeen. Pas na vier dagen in spanning bleek dat dat niet nodig was.

De vrouw sliep een half jaar op een ziekenhuisbed in haar woonkamer en aan haar loopje in de rechtszaal was te zien dat ze nog steeds flink last heeft. En dat komt ook niet meer goed, waardoor de vrouw nu ook arbeidsongeschikt is.

Verantwoordelijk voor de enorme schade is David de C. Deze 36-jarige man uit Brussel vluchtte na de aanrijding uit een taxi die hij eerder had gestolen bij het station in Tilburg. Agenten zagen dat hij duidelijk onder invloed was en moesten hem twee keer taseren om hem aan te kunnen houden.

De politie zat al achter de man aan, omdat hij bij het station een verbouwereerde taxichauffeur uit zijn taxi had gewerkt. Op videobeelden in de rechtszaal was te zien hoe David de C., die in zijn vrije tijd aan kickbokswedstrijden meedoet, de chauffeur in no time zijn auto uitwerkte.