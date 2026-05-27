Brabantse politiek wil snel duidelijkheid van Rijk over opties Moerdijk
Brabantse Statenleden willen dat het Rijk snel duidelijkheid geeft over de toekomstscenario's voor het dorp Moerdijk. Vorige week bracht de gemeente onverwachts het nieuws naar buiten dat het Rijk naast de twee huidige opties een derde scenario onderzoekt, waarin het dorp niet weg zou hoeven. Het leidde niet alleen tot verwarring bij inwoners, maar ook bij politici. Ze verwijten het Rijk onduidelijkheid te creëren, terwijl er al veel onrust is.
Tot vorige week leek de keuze namelijk tussen twee opties: bouwen ten oosten van het huidige industrieterrein, daar waar nu het dorp ligt, of ten zuidoosten van het industrieterrein waardoor het dorp waarschijnlijk kan blijven.
Het zijn die twee opties waarnaar de provincie vier onderzoeken liet doen. De resultaten worden deze of komende week verwacht. De derde optie is daarin niet meegenomen. Kunnen Statenleden dan straks wel een goede afweging maken?
Rol provincie
Provinciale Staten debatteren over een aantal weken over de ontwikkelingen rond de energievoorziening in Moerdijk en de toekomst van het dorp. Hoewel het Rijk uiteindelijk moet beslissen over het project, zit de provincie met de gemeente en het waterschap ook aan tafel.
Gedeputeerde Staten komen in juni met een standpunt over wat er volgens hen met het dorp Moerdijk zou moeten gebeuren. Provinciale Staten bespreken dit standpunt op 12 juni en 19 juni. Op die laatste datum moeten Statenleden een oordeel vellen.
Ze kunnen dan ook zelf voorstellen doen om het standpunt bij te sturen. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten de uitkomst mee naar het overleg met het Rijk, waterschap en gemeente op 29 juni.
'Lastig pakket'
Duidelijkheid van het Rijk zou 'bijzonder welkom zijn', zegt D66-fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg. "Wij en de inwoners van het dorp tasten momenteel in het duister." Hij wil snel informatie van het Rijk. "De gedachte was altijd dat alles als geheel zou worden afgesproken. Wat betekent het voor de rest van de plannen als die nu niet meer op tafel liggen? Waar en wanneer landen die dan? Het is een lastig pakket."
Uitstel niet uitgesloten
Zijn coalitiegenoot Roel Gremmen (VVD) is ook niet te spreken over de gang van zaken. "In de eerste plaats is alle ruis op de lijn onacceptabel voor inwoners. We dachten dat we nu zorgvuldig bezig waren, maar nu lijkt het Rijk ineens met iets anders te komen en is er weer onduidelijkheid."
Gremmen denkt dat het lastig kan worden om alle opties straks gelijkwaardig te beoordelen, als er één niet zo grondig is onderzocht als de rest. "We zullen moeten bekijken hoe we toch een goede afweging kunnen gaan maken."
Of daar extra tijd voor nodig is, durft hij niet uit te sluiten. "Het liefst zien we geen uitstel meer, zeker niet voor de inwoners. Maar we moeten een goede afweging maken dus we houden de optie wel open. Ik wil vooral snel duidelijkheid van het Rijk."
Coalitiegenoot Hubert Koevoets van Lokaal Brabant vreest dat de provincie niet veel te zeggen heeft over de toekomst van het dorp. "Ik heb die illusie niet", zegt hij. "Lokaal Brabant is sowieso nooit voorstander geweest van het opheffen van Moerdijk. Zonder duidelijkheid over alle opties blijft het wel lastig om een overweging te maken." Hij denkt ook dat het Rijk geen geld heeft voor compensatie en daarom nu met een nieuwe optie komt waarbij het dorp niet weg hoeft.
Uitstel ziet oppositieleider Marco Havermans (BBB) in ieder geval niet zitten. "Er moet nu echt wel wat besloten worden. We kunnen niet blijven jojoën", vindt hij. "Het is tijd dat we onze beloftes aan de inwoners nakomen, maar dat hangt wel van het Rijk af."
'Rijk wiebelt'
PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers denkt dat het Rijk 'wiebelt' met de nieuwe variant waarin het dorp zou blijven, omdat het niet met geld over de brug wil komen voor compensatie. "In tegenstelling tot de gemeente heeft de provincie vanaf het begin hetzelfde gezegd: we willen het eerst goed uitzoeken en willen goede compensatie voor het dorp."
"Dat moet je eerst goed afspreken, voordat je een voorkeur uitspreekt zoals de gemeente deed in november." Toen kondigde wethouder Danny Dingemans aan dat het het beste zou zijn als het dorp Moerdijk op termijn zou verdwijnen. "Zie hier ons gelijk."
Deckers gaat ervan uit dat het Rijk op tijd met informatie komt. "Als ik staatssecretaris was, zou ik er in ieder geval voor zorgen."
'Logisch dat naar alle varianten gekeken wordt'
Ronnie Buiks, fractievoorzitter van oppositiepartij CDA, zegt dat verantwoordelijk staatssecretaris Jo-Annes de Bat hem vertelt dat de informatie inderdaad op tijd geleverd wordt.
Buiks deelt de kritiek op de 'derde optie' niet. "Het is logisch dat naar alle varianten gekeken wordt. Het Rijk doet hier niets geks. Het zou toch juist van de zotte zijn als we niet alles zouden onderzoeken. Als zoveel inwoners aangeven dat ze willen blijven, moeten we daar op zijn minst op deze manier recht aan doen."
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil vragen van Omroep Brabant over of het gaat lukken om de provincie en gemeente tijdig te informeren over de derde optie niet concreet beantwoorden. Wel wil een woordvoerder kwijt dat "de besluitvorming nog loopt en we blijven koersen op eind juni. We willen ervoor zorgen dat fatsoenlijke besluitvorming plaats kan vinden".
Gedeputeerde Staten denken de informatie op tijd komt: "Het rijk doet er alles aan om toe te werken naar een besluit in juni en is op de hoogte van de planning van het provinciale besluitvormingsproces."
