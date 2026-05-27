Brand PI Vught: alle 162 gevangenen weer terug in hun eigen cel

Alle 162 gevangenen van de PI Vught die tijdelijk ergens anders verbleven vanwege een brand, zijn sinds dinsdag weer terug. Afgelopen zaterdag zorgde een defect apparaat in de wasruimte voor een brand. Dit leidde tot een grote evacuatie-operatie in de gevangenis.

De brand kon zaterdagavond geblust worden door de brandweer. Hierbij ontstond wel zoveel wateroverlast, dat het niet veilig genoeg was om de 162 gevangenen terug te laten keren naar hun cel. 30 gevangenen konden binnen de muren van de PI Vught worden opgevangen.

Voor 132 gevangenen moest een plek in andere gevangenissen worden gevonden, een enorme operatie. Zondagochtend rond zeven uur werden de laatste gevangenen tijdelijk verhuisd. Dinsdagavond in de loop van de avond werden de seinen weer op groen gezet voor gevangenen om terug te keren. Dit duurde tot middernacht.

Geen problemen met gedetineerden

“Het was een grote klus. De collega’s in Vught en de andere Inrichtingen en de collega’s van de Dienst Vervoer en Ondersteuning hebben ongekend werk geleverd. Echt om trots op te zijn", zegt Carla Wijnhoven, vestigingsdirecteur van PI Vught. "Ook de gedetineerden hebben zich van hun beste kant laten zien. Zij waren begripvol en hebben zich meewerkend opgesteld.”

Dat een brand leidt tot zo'n grootschalige evacuatie is volgens een woordvoerder van de PI Vught wel opmerkelijk. "Dit was heel bijzonder. Meestal kunnen we het intern wel oplossen, maar een hele vleugel kun je intern niet opvangen."