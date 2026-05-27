Navigatie overslaan
Ontdek

El Allouchi neemt afscheid van Willem II en bedankt fans voor steun

Vandaag om 13:00 • Aangepast vandaag om 14:05
Willem II-speler El Allouchi (Foto: ANP).
Willem II-speler El Allouchi (Foto: ANP).

Mounir El Allouchi neemt na één seizoen afscheid van Willem II. Dat laat hij woensdag weten via Instagram. De 31-jarige middenvelder kende heftige laatste maanden bij de club. Begin deze maand moest hij zijn dochtertje begraven.

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Het contract van El Allouchi liep af en wordt niet verlengd. “Na een mooi seizoen neem ik afscheid van de club", schrijft de Willem II-speler op Instagram. "Bedankt voor het vertrouwen, de inzet en alle mooie momenten van het afgelopen jaar. Samen hebben we veel meegemaakt en mooie resultaten behaald."

Steun
Hij spreekt zijn waardering uit voor de steun die hij kreeg van de fans, in een voor hem erg emotionele tijd. "Vooral aan het einde van het jaar hebben jullie mij extra steun en waardering gegeven, en daarvoor wil ik jullie oprecht bedanken. Dat waardeer ik enorm. Ik kijk met trots terug op deze periode en wens iedereen binnen de club veel succes voor de toekomst."

Huldiging
Willem II promoveerde zaterdag naar de Eredivisie. Bij de huldiging maandag bedankte El Allouchi de fans ook al voor hun enorme steun. Daarna werd hij nog even extra in het zonnetje gezet door trainer John Stegeman. "We weten allemaal dat jij het heel erg moeilijk hebt gehad. Mounir, deze is voor jou", zei de hoofdcoach.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.