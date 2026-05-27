El Allouchi neemt afscheid van Willem II en bedankt fans voor steun

Mounir El Allouchi neemt na één seizoen afscheid van Willem II. Dat laat hij woensdag weten via Instagram. De 31-jarige middenvelder kende heftige laatste maanden bij de club. Begin deze maand moest hij zijn dochtertje begraven.

Het contract van El Allouchi liep af en wordt niet verlengd. “Na een mooi seizoen neem ik afscheid van de club", schrijft de Willem II-speler op Instagram. "Bedankt voor het vertrouwen, de inzet en alle mooie momenten van het afgelopen jaar. Samen hebben we veel meegemaakt en mooie resultaten behaald."

Steun

Hij spreekt zijn waardering uit voor de steun die hij kreeg van de fans, in een voor hem erg emotionele tijd. "Vooral aan het einde van het jaar hebben jullie mij extra steun en waardering gegeven, en daarvoor wil ik jullie oprecht bedanken. Dat waardeer ik enorm. Ik kijk met trots terug op deze periode en wens iedereen binnen de club veel succes voor de toekomst."

Huldiging

Willem II promoveerde zaterdag naar de Eredivisie. Bij de huldiging maandag bedankte El Allouchi de fans ook al voor hun enorme steun. Daarna werd hij nog even extra in het zonnetje gezet door trainer John Stegeman. "We weten allemaal dat jij het heel erg moeilijk hebt gehad. Mounir, deze is voor jou", zei de hoofdcoach.