PostNL-punt gesloten na FIOD-inval: ‘Ik heb al 61 klachten ingediend’

De inval dinsdagmiddag van de FIOD was bij een ‘omstreden’ pakketpunt van PostNL in Breda, vertellen klanten aan Omroep Brabant. Het afgelopen halfjaar zijn er tientallen klachten ingediend bij het postbedrijf over het externe pakketpunt. “Ze liepen hier met bivakmutsen rond en wij werden als honden behandeld.”

Chaos Dinsdagmiddag deed de FIOD samen met de politie een inval bij Quick Office Breda aan de Hekven. Onder andere dozen met tv’s werden in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de FIOD gaat het om een strafrechtelijk onderzoek. Een dag na de inval kunnen ze nog geen extra informatie geven.

Klanten die tevergeefs een pakketje komen ophalen zijn niet heel verbaasd over de inval. ‘Het was altijd een grote chaos’, ‘Pakketten waren altijd half beschadigd’ en ‘Ongeïnteresseerde en onbeschofte mannen werkten hier’, zijn reacties aan de poort.

Stroom aan klachten

Volgens een ondernemer heeft PostNL nooit actie ondernomen terwijl bekend was dat de zaken niet goed gingen. “Hier liepen Oost-Europeanen met bivakmutsen rond”, vertelt een man die absoluut anoniem wil blijven vanwege ‘de lugubere types’ hier. “Ik heb het afgelopen halfjaar, samen met zes anderen, 61 klachten ingediend bij PostNL. Maar ze doen er geen fuck mee”, zegt hij woedend. Op niet één van de klachten is ooit een reactie gekomen van het postbedrijf.

“Ze smijten met pakketten over de balie en ze staan ons asociaal te woord”, somt hij op. “Je werd hier als honden behandeld.” Een woordvoerder van PostNL weet niks over de stroom aan klachten. Het enige wat ze wil zeggen is dat de inval niet gericht was op PostNL. “Het is een extern pakketpunt. Maar we snappen de vragen en de ongemakken van klanten.”

Volgens een andere klanten van het pakketpunt waren de medewerkers met hele andere dingen bezig dan pakketjes. “Zo stonden hier urenlang karren met pakketjes die gesorteerd moesten worden, maar binnen waren ze met andere zaakjes bezig. En ik kon terug naar huis, want mijn pakketje was nog niet uitgezocht.”

Quick Office Breda is woensdag onbereikbaar voor een reactie.