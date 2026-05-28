Verdwenen gemeentevlag blijft mysterie: 'We dachten dat hij op zolder lag'

In Vessem is een koortsachtige zoektocht gaande naar een vijftig jaar oude vlag: rood-wit geblokt, met in de linkerbovenhoek een afbeelding van de Heilig Lambertus. Jarenlang wapperde het doek fier boven het oude gemeentehuis van Vessem, als herkenbaar symbool van het Kempische dorpje. Tot Vessem in 1997 opging in de gemeente Eersel en de vlag geruisloos van de mast verdween.

Bij heemkundevereniging De Hooge Dorpen zagen ze het al helemaal voor zich: de Vessemse vlag als pronkstuk bij de Dag van de Hooge Dorpen op 30 augustus. Een feestelijk evenement dat in het teken staat van de lokale geschiedenis en cultuur van Vessem, Wintelre en Knegsel. Terwijl de vrijwilligers druk bezig zijn met de voorbereidingen, duikt de vlag steeds opnieuw op in hun gesprekken. "Die hoort gewoon bij ons verhaal", zegt de 77-jarige voorzitter Harrie van Son stellig.

Zo begon de zoektocht. De heemkundeliefhebbers dachten dat de vlag ergens vergeten lag op een stoffige zolder van het gemeentehuis in Eersel, tussen oude archiefdozen en papieren. Maar een telefoontje naar de gemeente leverde een kort, pijnlijk antwoord op: de vlag was nergens te vinden. En zo veranderde een simpel verzoek opeens in een klein dorpsmysterie. Ze gaven niet op en plaatsten een oproep in verschillende lokale krantjes. Dat leverde slechts één tip op, maar die leek wél de gouden. "De man liet weten dat hij thuis een vlag had liggen. Toen dachten we: bingo", vertelt Harrie. "Uiteindelijk bleek het om de feestvlag van 700 jaar Vessem te gaan."

"Het lijkt misschien een lap stof, maar voor het dorp is het ook een stukje ziel."