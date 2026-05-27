Meerdere tuinen vol rattengif: ‘Als een hond dit eet, wordt hij erg ziek'

In tuinen langs de Postelseweg in Eersel zijn zondag en eerder die week op verschillende plaatsen zakjes rattengif gevonden. De politie is op de hoogte en onderzoekt wie achter het verspreiden van het gif zit.

"Vorige week kwam ik in de geitenwei naast ons huis allemaal zakjes tegen en afgelopen zondag lagen er in de tuin voor het huis ook zes zakjes met rattengif", vertelt Gert-Jan. Hij heeft geen idee wie het gedaan kan hebben. Ook in een tuin een paar honderd meter verder langs de weg en in de berm werden zakjes gevonden, meldt Hein Schenning in een post op Facebook.

Als er zes zakjes in een paar vierkante meter liggen is dat gewoon met opzet gedaan"

"Ik kwam erachter dat de hele straat vol ligt, dus ik denk niet dat het persoonlijk tegen mij is", vertelt Gert-Jan verder. "Het is giftige gel die de ratten eerst ruiken en daarna opeten. Hun ingewanden gaan ervan kapot en daaraan gaan ze dood. Het is niet de bedoeling dat het bij mij in de tuin bij mijn dieren terechtkomt. Als een hond of kat maar één zakje opeet, wordt die daar heel ernstig ziek van. Het zijn zoveel zakjes die verspreid zijn dat je denkt dat degene die dat gedaan heeft niet helemaal spoort", zegt Gert-Jan.

Rattengif in tuinen van Eersel (foto: Hein Schenning)

Een buurman verderop in de straat vindt het ook een belachelijke actie. "Het is dus op twee verschillende dagen gebeurd. De eerste keer dat ik een zakje vond, dacht ik dat een kraai het had opgepakt en hier had laten vallen. Maar als er zes zakjes op een paar vierkante meter liggen, is dat gewoon met opzet gedaan", vertelt Gert-Jan vol onbegrip. "Ik heb geen vijanden die zoiets zouden doen. We hebben ondertussen extra camera's opgehangen zodat we kunnen zien wie het doet, als het nog een keer gebeurt." De politie heeft verderop langs de Postelseweg, waar ook zakjes rattengif in de voortuin lagen, de zakjes meegenomen voor onderzoek.