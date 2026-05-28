Hoefkens blijft ondanks degradatie trainer bij NAC: 'Ik ben een vechter'

Carl Hoefkens is ook komend seizoen trainer van NAC Breda. De 47-jarige Belg degradeerde onlangs met de club uit de Eredivisie.

"Het doet mij nog altijd ontzettend veel pijn dat wij afgelopen seizoen onze doelstelling, handhaving, niet hebben behaald. Dat zit mij absoluut niet lekker en ik heb er de laatste twee weken vaak wakker van gelegen", zegt Hoefkens op de website van NAC Breda.

NAC wil terug naar Eredivisie

"NAC gaat mij aan het hart. Ik voel me hier thuis. Ik ben twee jaar geleden met overtuiging in het avontuur bij NAC gestapt en heb het gevoel dat ik daar nog middenin zit. NAC is een club die barst van ambitie en waar naar mijn idee steeds meer stappen vooruit worden gezet."

NAC Breda, dat op de ranglijst alleen Heracles Almelo onder zich wist te houden, wil komend seizoen direct terugkeren in de Eredivisie. Hoefkens: "Ik ben een vechter, iemand die uit is op revanche en er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken."

'Veel vertrouwen'

De trainer voelde in de gesprekken met de directie ook veel vertrouwen, zegt hij. "En dat gevoel is geheel wederzijds. Ik ben nog niet klaar bij NAC. Ik wil samen met iedereen die bij NAC betrokken is terugvechten en strijden om promotie."