Eerst zon en hitte, daarna kans op onweersbuien

De afgelopen dagen was het flink puffen in de zon, maar daar komt verandering in. Komend weekend kunnen we volgens weerman Jeroen Elferink van Weerplaza regen verwachten. "Er komen een paar flinke onweersbuien aan", vertelt hij donderdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

Donderdag startte met een frisse ochtend. "Door de noordenwind is het vannacht afgekoeld. Dat is ideaal om de warmte even je huis uit te laten . Dat is ook nodig, want vanmiddag wordt het weer 27 graden", vertelt Jeroen. "En morgen gaan we zelfs naar de 32 graden."

Komend weekend wordt het volgens de weerman iets 'dynamischer'. "Dat begint morgenavond al met in het oosten van Brabant waarschijnlijk een paar flinke onweersbuien. En zaterdag misschien in het uiterste zuiden van de provincie een onweersbui, maar voor de rest wel droog en veel ruimte voor de zon."

Volgende week wordt het wat frisser

Zaterdag wordt het nog wel zo’n 28 graden, maar zondag daalt de temperatuur. Dan wordt het 22 graden. "Volgende week krijgen we ook te maken met temperaturen rond 22 graden en af en toe een bui."

Toch mogen we van de weerman niet klagen. "We hebben zoveel mooie dagen gehad en we krijgen nog twee mooie dagen, dus ik wil geen geklaag horen", lacht hij. "We hebben echt veel mooi weer gehad en de natuur snakt naar water. Dus laten we hopen op een beetje regen voordat de zomer écht komt.”