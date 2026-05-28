Slecht geslapen door de warmte? Deze fout maakt bijna iedereen

Misschien herken je het wel: je ligt met je goede gedrag op tijd in bed, maar bent nog uren aan het woelen omdat je het zo heet hebt. Veel mensen hebben er last van nu het zo warm is. Gelukkig is daar slaapexpert Jan de Slaapman, die wel wat tips heeft om tóch een goede nachtrust te pakken.

"En zet 's ochtends vroeg alles open. Het is nu nog maar 12 graden in de ochtend. Als je huis wat koeler is, dan ga je al beter de nacht in. Want een nachtje slecht slapen is niet fijn. Vooral een paar slechte nachten gaan mensen voelen. Ze worden chagrijnig en voelen zich niet fit."

Het begint volgens Jan de Slaapman, in het echte leven Jan Denneman, al met de voorbereiding. "Doe overdag de gordijnen dicht en laat geen ramen openstaan", vertelt hij in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!

Waarom val je niet in slaap met warmte?

Dat komt vooral door één grote fout die veel mensen nu maken: 's avonds nog te lang buiten blijven zitten. Nu het zo lang licht blijft en warm is, is dat verleidelijk. Maar doe het niet, waarschuwt Jan. "Het is niet goed voor je lichaam en brein. Als je goed wil slapen, moet je brein gewend zijn aan duisternis."

Je brein blijft denken dat het dag is als je tot half elf 's avonds buiten zit. "Als je dan een half uur later in bed stapt, gaat het je niet lukken om in slaap te vallen. Dat komt omdat cortisol, je activiteitshormoon, door het licht heel hoog blijft. Terwijl melatonine, het hormoon dat je nodig hebt om te slapen, heel laag is."

Wat kun je doen om toch te slapen in de hitte?

Het advies: zoek twee uur voordat je gaat slapen de duisternis op. "Het is geen populaire maatregel, ik weet het", erkent Jan. "Maar het is de enige die echt helpt. Ga binnen tv kijken of een boek lezen. En als je écht per se buiten wil zitten, doe dan een zonnebril op die blauw licht weert."

Stel dat je toch slecht slaapt, is het dan verstandig om in het weekend een beetje bij te slapen? Daar zijn de meningen volgens Jan over verdeeld. "Een half uurtje langer slapen is prima, maar als je ineens tot twaalf uur 's middags in bed blijft liggen, verschuift je hele ritme. Daardoor val je 's avonds juist slechter in slaap."

Powernaps kunnen wél goed helpen om wat extra slaap te pakken. Maar doe niet te lang een dutje: maximaal twintig minuten. "Je bouwt gedurende de dag slaapdruk op. Als je te lang powernapt, dan bouw je die slaapdruk te veel af. En dat is ook weer niet de bedoeling."