Luchtverdedigers uit de Peel langer in Polen, Nederland verlengt missie

De Patriot-raketten uit Vredepeel blijven langer in Polen staan. Ze zouden eigenlijk vanaf volgende week terug naar huis komen maar de inzet wordt met maximaal zes maanden verlengd. Honderdvijftig militairen blijven tot begin december stand-by om eventuele Russische aanvallen af te slaan.

De missie in Polen wordt uitgevoerd door het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. De kazerne van dat 'DGLC' ligt op de provinciegrens, op Brabantse en Limburgse bodem.

"Met het verlengen van onze Patriot-inzet geeft Nederland gehoor aan een verzoek van de NAVO en Polen", schrijft minister Dilan Yesilgöz (Defensie, VVD) donderdag aan de Tweede Kamer. "Dit besluit onderstreept onze steun aan Oekraïne." Haar voorganger Ruben Brekelmans zei in december al tijdens een bezoek aan de missie dat verlenging mogelijk was.

Strategisch knooppunt

Militairen uit Vredepeel beschermen sinds december 2025 een belangrijk en strategisch Pools verkeersknooppunt voor hulp aan Oekraïne. Het gaat om het logistieke centrum van de 'NATO Security Assistance and Training for Ukraine' (NSATU). Waar dat precies is gevestigd, is nooit bekendgemaakt vanwege de veiligheid.

Er zitten zo'n driehonderd militairen uit Vredepeel in Polen. Met radarinstallaties speuren ze het luchtruim af. Als er een dreiging in beeld komt, hebben ze Patriot-raketten. Die kunnen hoog vliegende (ballistische) raketten onderscheppen.

Voor lager vliegende doelen zoals helikopters, vliegtuigen en drones hebben ze de zogenoemde Nasams-raketten en antidronesystemen. De teams die beide systemen bedienen, onderhouden en beveiligen keren wel vanaf volgende week wel al terug naar Vredepeel.

Russische aanvallen

Defensie noemde dit een half jaar geleden al 'de grootste inzet ooit' van de kazerne in Vredepeel. De eenheid in Polen is al diverse keren gealarmeerd voor een dreiging in het Oekraïnse luchtruim, in de vorm van Russische aanvallen. Maar voor zover bekend zijn er tijdens deze missie nog geen wapens afgevuurd.