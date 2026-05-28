41.000 klachten over examens, daarmee zitten Brabantse scholieren in top 3

Brabantse scholieren hebben 41.000 klachten ingediend bij het LAKS over hun eindexamens. Daarmee staat onze provincie in de top 3 als het gaat om het aantal klachten. Vaak gingen klachten over moeilijke vragen, maar soms ook over mekkerende geiten of luidruchtige fatbikes.

"Er is veel geklaagd", vertelt Inass Jagour van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! donderdag. "Dit jaar zitten we op 340.000 klachten in totaal. Vorig jaar waren het er nog 240.000." In Brabant komt het totaal aantal klachten uit op 41.000. "Noord-Brabant is wel een van de provincies die het meest klaagt. De provincie zit zelfs in de top drie van Nederland." Het LAKS kreeg vooral veel klachten over het examen Nederlands op de havo. Op zich logisch, stelt Jagour, want de examenmakers hebben al bevestigd dat dat examen een andere vorm had ten opzichte van andere jaren.

"We hebben een klacht ontvangen over geiten die stonden te mekkeren."

Andere veelvoorkomende klachten waren inhoudelijke klachten over specifieke vragen of geluidsoverlast. En vooral over dat laatste komen nog wel eens gekke meldingen binnen. "We hebben een klacht ontvangen over geiten die buiten een examenzaal stonden te mekkeren en tegen de zaal bonsden. Die leerlingen vonden dat natuurlijk niet fijn en wisten ons goed te vinden." Klinkt misschien als een uitzonderlijke klacht, maar volgens Jagour komen er vaker dit soort meldingen binnen. "We hebben ook meerdere keren gehoord dat leerlingen last hebben van fatbikes. Die zijn de laatste tijd natuurlijk steeds populairder."

"De nadruk ligt te veel op het cijfer, en niet op de ontwikkeling van leerlingen."