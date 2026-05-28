Guus Meeuwis over zijn keuze voor Ahoy waar hij bijvoorbeeld The Boss zag

En dan denk ik in Brabant... of toch niet. De afgelopen achttien jaar gaf zanger Guus Meeuwis Groots-concerten in Eindhoven, maar volgend jaar staat hij in Rotterdam Ahoy. In radioprogramma KEigoeiemorgen! van Omroep Brabant vertelt hij donderdag waarom hij hiervoor kiest. "Ik ben er met Vrienden van Amstel al ongeveer 25 jaar geweest, maar nooit echt puur alleen. Dus ik dacht: dat is een goed idee."

Woensdagavond kwam het hoge woord eruit. Guus kondigde op Instagram zijn concert van zaterdag 3 april 2027 in Ahoy aan. "Het Philips Stadion was een prachtige, mooie periode. Daar kijk ik met veel trots op terug, maar dan valt er iets heel moois weg en dan kun je andere dingen gaan doen", vertelt de zanger. Hij heeft even moeten nadenken over wat dat dan precies zou gaan worden: "Ik ben nu een beetje de keuken opnieuw aan het inrichten en de menukaart aan het samenstellen, en de special of the day is Ahoy geworden." Guus heeft al vaak in de Rotterdamse zaal gestaan. "We hadden jarenlang dezelfde kleedkamer met Vrienden van Amstel en afgelopen jaar kregen we in een keer een andere. Toen dacht ik: en nu is het genoeg geweest. Nu ga ik ervoor zorgen dat ik die kamer voor altijd heb", lacht hij grappend.

"Grappig genoeg heeft niemand Ahoy genoemd."

Voor fans was het de afgelopen dagen wel duidelijk dat er iets zou komen, maar niet wat. Op Instagram kwamen meerdere hints voorbij in casinostijl. "Las Vegas heb ik vaak gehoord. Chicago zei iemand, want daar is de pinballmachine uitgevonden. Veel mensen dachten ook dat we toch naar Eindhoven gingen, maar grappig genoeg heeft niemand Ahoy genoemd." Waarom Guus specifiek voor Ahoy heeft gekozen? "Het is zo'n fijne zaal. De mensen zijn zo dichtbij, ook al is het aardig groot met 15.000 man. Het is wel echt een plek waar je het allemaal goed voelt, dus ik ben blij dat we daarnaartoe gaan." En je kunt de zanger wel uit Brabant halen, maar je kunt Brabant nooit helemaal uit de zanger halen. "Je moet even weten dat Brabanders de haven van Rotterdam hebben gegraven, dus het is een halve thuiswedstrijd hè", grinnikt hij. "En ik mag het niet zeggen, maar 's nachts is het maar 35 minuten."

"Ik hoop dat er tegen die tijd heel veel nieuwe muziek is."