Guus Meeuwis verruilt Philips Stadion voor Rotterdam Ahoy

Guus Meeuwis geeft volgend jaar een concert in Rotterdam Ahoy. Dat heeft de zanger uit Tilburg woensdagavond bekendgemaakt op Instagram. Meeuwis treedt op zaterdag 3 april 2027 op in de Rotterdamse concertzaal.

Na meerdere mysterieuze video's op zijn Instagram de afgelopen dagen is woensdagavond het hoge woord eruit. Met een filmpje compleet in casinostijl kondigt Guus zijn concert in Ahoy aan. "Ik verheug me alvast op je", schrijft hij op Instagram .

Groots

Guus verruilt hiermee het Philips Stadion in Eindhoven, waar hij met de Groots-concerten 72 shows gaf in 18 jaar tijd. Of er meerdere concerten volgen in Ahoy is nog niet duidelijk. Zaterdag om 10.00 uur start de kaartverkoop voor het concert op 3 april 2027 en donderdagavond begint een voorverkoop.

Meeuwis zit donderdagochtend even na negen uur bij KEIgoeiemorgen! van Jordy Graat op Omroep Brabant-radio om te vertellen over zijn concert in Ahoy.