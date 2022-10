New York trilt tijdens concert Guus Meeuwis: 'Het was overweldigend'

Guus Meeuwis speelde de Webster Hall in New York vrijdagavond helemaal plat. Natuurlijk klonken zijn eigen bekende nummers maar ook Amerikaanse klassiekers ontbraken niet. De Brabantse zanger genoot intens, maar ook het meegereisde publiek, Brabanders in New York en Amerikanen vonden het ‘amazing’.

Het is drie uur lokale tijd als Guus Meeuwis voor het eerst bij de Webster Hall aankomt. Nog vijf uur tot de start van het concert, en de eerste fans staan al in de rij te wachten.

Na Londen en Parijs wil de zanger New York afstrepen en op een T-shirt kunnen zetten. En dus ging hij bijna vier jaar geleden al op zoek naar een concertzaal in de Amerikaanse stad. “Ze kwamen hier met drie opties, eentje daarvan was de Webster Hall. En ik heb voor deze plek gekozen omdat Elvis Presley hier een plaat heeft opgenomen.”

In een grote SUV komt de Brabantse zanger samen met zijn vrouw en kinderen aan. Op de gevel van de concertzaal staat met grote letters ‘Guus Meeuwis, Live in New York’. Zichtbaar trots kijkt Meeuwis naar de tekst terwijl hij naar binnen loopt. “Ik ben er”, lacht Meeuwis.

Terwijl Guus door de zaal loopt kijkt hij zijn ogen uit. “Het is echt een dingetje dit, het is zo’n charmante zaal. De historie en muziek druipen van de wanden naar beneden.” Guus loopt snel het podium op, want hij kan niet wachten om voor het eerst te horen hoe de zaal echt klinkt.

Maar Meeuwis begint rustig. Om klokslag acht uur Amerikaanse tijd begint de zanger met ‘Toen ik je zag’ om vervolgens door te pakken met ‘New York, New York.’ En daarmee had hij het publiek meteen voor zich gewonnen. Twee uur lang is het een Brabants feestje met af en toe een Amerikaans tintje eraan.

Terwijl Guus een soundcheck doet, even wat eet en een rustmomentje pakt, staan de Nederlanders te trappelen om naar binnen te gaan. “Ik heb er zin in, we kijken er al drie jaar naar uit”, vertelt Peter uit Vijfhuizen. Hij is verkleed als vrijheidsbeeld. “Ik ben geen Brabander, maar vanavond zing ik Brabant mee.”

Jasper staat middenin de zaal zijn ogen uit te kijken terwijl ‘Proosten’ door de Webster Hall klinkt. “Ik weet niet hoe hij het doet, maar ik ben gewoon vergeten dat ik in New York ben.” Naast hem staat een vrouw met haar handen in de lucht: "Het is zo romantisch hier in de stad New York, de stad waar alles kan. Geweldig."

“Het voelt alsof ik weer in Brabant ben.” Hein Tibosch uit Berlicum is al tien jaar weg uit Nederland, hij woont nu in Brooklyn. Volgens hem past Guus Meeuwis perfect in New York. “Hier houden ze namelijk van cultuur en groepjesgevoel, van het ergens bij horen. En als Brabander hoor je ergens bij.” De oud-Brabander heeft de tijd van zijn leven. “Hij zingt de liedjes die ik al tien jaar niet meer heb gehoord, dan denk ik ‘YES’. Fantastisch.”

Na twee uur knallen is Guus Meeuwis sprakeloos. “Het was volgens mij best wel oké. Het was super gaaf. De tijd ging vandaag zo snel, opeens was het acht uur en moest ik op.” Ondanks dat alles voorbijvloog, heeft de zanger toch kunnen genieten. “Ik kwam op, moest aan de bak, dat was overweldigend en daarna vond ik wat rustpuntjes om te genieten.”

Het voelt volgens Meeuwis bij concerten in het buitenland alsof hij net wat extra mee moet brengen. “Mensen hebben er heel veel moeite voor gedaan om hierheen te komen.” En dat beetje extra is volgens hem gelukt. Wie in ieder geval hebben genoten, zijn de beveiligers van de Webster Hall. Vol verbazing keken ze naar het Brabantse feestje. “Ik vond de muziek geweldig, we houden van de mensen van over de oceaan. Dankjewel.”

Op 1 januari zendt Omroep Brabant een speciaal programma uit over het buitenlandse avontuur van Guus Meeuwis. Met daarin meer over de Webster Hall, Brabanders in Amerika en beelden van het concert.

