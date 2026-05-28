Inspectie grijpt in bij thuiszorgbedrijf: ‘Nog altijd grote zorgen’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in bij Balans Thuiszorg in Oosterhout. De thuiszorgorganisatie heeft donderdag een zogenoemde aanwijzing gekregen, dat betekent dat ze de zorg snel moet verbeteren. Volgens de inspectie zijn er te weinig deskundige medewerkers, gaat het mis met medicijnen en wordt zorg niet goed vastgelegd. Balans krijgt tot 12 september de tijd om de problemen op te lossen.

Balans Thuiszorg levert wijkverpleging in Oosterhout en omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging en verpleging bij mensen thuis. De inspectie bezocht het bedrijf eerder al in juli 2025. Toen voldeed Balans Thuiszorg niet of grotendeels niet aan zes van de tien onderzochte normen. De organisatie kreeg daarna vier maanden de tijd om verbeteringen door te voeren. Tweede controle

Maar bij een nieuw bezoek op 10 februari 2026 zag de inspectie dat nog steeds veel niet goed ging. Vier van de zes opnieuw onderzochte normen waren nog altijd niet op orde. Volgens de inspectie heeft Balans Thuiszorg in de afgelopen periode onvoldoende verbeteringen doorgevoerd. Daardoor zijn er nog steeds risico’s voor cliënten. De inspectie is ook kritisch op de bestuurder, ze schrijft: “De bestuurder heeft te weinig verbeterkracht, organiserend vermogen en leiderschap laten zien om beleid op te stellen dat voldoet aan wet- en regelgeving.”