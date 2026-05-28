Inspectie grijpt in bij thuiszorgbedrijf: ‘Nog altijd grote zorgen’
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in bij Balans Thuiszorg in Oosterhout. De thuiszorgorganisatie heeft donderdag een zogenoemde aanwijzing gekregen, dat betekent dat ze de zorg snel moet verbeteren. Volgens de inspectie zijn er te weinig deskundige medewerkers, gaat het mis met medicijnen en wordt zorg niet goed vastgelegd. Balans krijgt tot 12 september de tijd om de problemen op te lossen.
Balans Thuiszorg levert wijkverpleging in Oosterhout en omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging en verpleging bij mensen thuis.
De inspectie bezocht het bedrijf eerder al in juli 2025. Toen voldeed Balans Thuiszorg niet of grotendeels niet aan zes van de tien onderzochte normen. De organisatie kreeg daarna vier maanden de tijd om verbeteringen door te voeren.
Tweede controle
Maar bij een nieuw bezoek op 10 februari 2026 zag de inspectie dat nog steeds veel niet goed ging. Vier van de zes opnieuw onderzochte normen waren nog altijd niet op orde. Volgens de inspectie heeft Balans Thuiszorg in de afgelopen periode onvoldoende verbeteringen doorgevoerd. Daardoor zijn er nog steeds risico’s voor cliënten.
De inspectie is ook kritisch op de bestuurder, ze schrijft: “De bestuurder heeft te weinig verbeterkracht, organiserend vermogen en leiderschap laten zien om beleid op te stellen dat voldoet aan wet- en regelgeving.”
Wat gaat er allemaal mis?
Volgens de inspectie zijn er vooral problemen met de inzet van personeel. Balans Thuiszorg zou niet altijd genoeg deskundige medewerkers inzetten. Ook kloppen gegevens over diploma’s en deskundigheid van medewerkers niet altijd met de personeelsdossiers.
In het rapport staat dat er relatief veel leerlingen werken bij Balans Thuiszorg. Van de twaalf zorgverleners in loondienst zijn er zeven in opleiding. Volgens de inspectie krijgen deze leerlingen niet altijd de juiste begeleiding. Ook ziet de inspectie dat zorgverleners zonder zorgdiploma zelfstandig zijn ingepland.
Balans Thuiszorg zegt - zo blijkt uit het rapport - dat er sprake is van arbeidsmarktproblemen en personele uitval. Daardoor werkt de organisatie met relatief veel leerlingen.
Zorgen over medicatie
Ook over de medicatiezorg is de inspectie kritisch. Balans Thuiszorg werkt volgens de inspectie niet volgens de richtlijnen voor het veilig geven van medicijnen. Zo zijn er niet altijd actuele toedienlijsten. Ook staan niet alle gebruikte en gegeven medicijnen op de lijsten.
Verder vindt de inspectie dat incidenten niet altijd goed worden gemeld. Daardoor kan de organisatie volgens de inspectie niet genoeg leren van fouten. Ook moet Balans Thuiszorg kunnen aantonen dat zorgverleners die in een cliëntdossier schrijven, ook echt de zorg aan die cliënt hebben gegeven.
Wat zegt Balans in het rapport?
Balans Thuiszorg geeft volgens het inspectierapport aan dat er een ander medicatiebeleid is dan de versie die eerder aan de inspectie is gestuurd. Ook zegt de organisatie dat er meerdere administratieve fouten zijn gemaakt bij het aanleveren van informatie. Volgens de inspectie heeft Balans de bevindingen wel herkend.
Als Balans Thuiszorg niet op tijd aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie verdere maatregelen nemen. Dat kan bijvoorbeeld een dwangsom zijn.