Intents Festival: hoe een carnavalsclub uitgroeide tot wereldfestival

Van een carnavalsclub naar een festival waar bezoekers uit Australië voor naar Oisterwijk reizen. Het klinkt als een jongensdroom, maar voor Remko Hermans en zijn vrienden is het werkelijkheid. Wat begon bij carnavalsvereniging De Kloontjes groeide uit tot Intents Festival: een van de grootste hardstyle festivals van Nederland.

Oprichter Remko Hermans (45) vertelt dat het idee ontstond vanuit een simpel vertrekpunt. "Er was gewoon niet zoveel te doen in het dorp. Dus dachten we: dan gaan we het zelf organiseren." De groep van zo’n twintig vrienden begon klein, met lokale feestjes en experimenten met muziek en techniek. "Bij het eerste feest hadden we 300 bezoekers, de tweede keer 650. Toen merkten we dat er echt animo voor was."

De eerste officiële editie van Intents Festival volgde in 2004. In die beginjaren werd vrijwel alles nog zelf gedaan door de toen nog 20-jarige oprichters, samen met vrijwilligers uit de regio en mensen uit de carnavalsvereniging. "We schilderden decor met de hand omdat we geen budget hadden voor banners. Ook het opbouwen van tenten, podia en geluid deden we zelf", zegt Hermans. "Zelfs de beveiliging deden we zelf, met mensen die daarvoor bevoegd waren. Eigenlijk gebeurde bijna alles nog in eigen beheer." Opvallend is dat het festival nog steeds wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. Tegenwoordig zijn dat er zo’n duizend, vooral uit de regio Oisterwijk en Tilburg. Volgens Remko is dat geen toeval. "We hebben dat vanaf het begin opgebouwd via ons eigen netwerk. Als ze het leuk vinden, nemen ze vrienden mee of inmiddels hun kinderen om ook te komen helpen."

De organisatie merkte al snel dat het evenement in een rap tempo groeide. Een belangrijk kantelpunt kwam in 2007, toen Intents Festival voor het eerst volledig uitverkocht was. "Toen dachten we: oké, dit kan echt iets groters worden", zegt Hermans. Vanaf dat moment groeide het festival door naar meerdere area’s, grotere podia en een professionelere opzet. "Maar zo groot hadden we niet durven dromen." In 2011 was daar een volgende stap: de overgang naar een grote outdoor mainstage en een duidelijke focus op de hardere stijlen. Daarmee kreeg het festival een eigen gezicht binnen het Nederlandse festivallandschap. De jaren 2014 en 2015 vormden opnieuw een keerpunt. Door vernieuwende stageconcepten, grootschalige shows en aftermovies die miljoenen keren werden bekeken, kreeg Intents internationale aandacht. "Het ging ineens de wereld over", vertelt Remko. "Toen kregen we bezoekers uit het buitenland die speciaal hierheen kwamen omdat ze het online hadden gezien."

Ondanks de internationale uitstraling blijft Intents sterk geworteld in Brabant. De sfeer is volgens Hermans typisch Brabants: gemoedelijk, sociaal en met ruimte voor een stevig muziekje. "Dat komt hier allemaal samen." Wat Intents daarnaast onderscheidt van andere festivals is de sterke thematische aanpak. Elk jaar wordt een volledig nieuw thema doorgevoerd in de stages, shows en aankleding. "Het is enorm kleurrijk en vrolijk. Eigenlijk een soort pretpark voor harddance-liefhebbers."

