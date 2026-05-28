Oranje speelt thuiswedstrijd Nations League in Eindhoven

Het Nederlands elftal speelt in het najaar een thuiswedstrijd in de Nations League in Eindhoven. Dat meldt de KNVB.

Oranje is ingedeeld in een groep met Duitsland, Servië en Griekenland. Zondag 4 oktober speelt het team om kwart voor negen ’s avonds in het Philips Stadion tegen Servië.

De thuiswedstrijd tegen Duitsland is op donderdag 24 september om kwart voor negen in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Daar wordt op vrijdag 13 november om kwart voor negen ook het thuisduel met Griekenland gespeeld.

Wanneer zijn de uitwedstrijden?

De drie uitwedstrijden van het Nederlands elftal zijn op zondag 27 september (Servië), donderdag 1 oktober (Griekenland) en maandag 16 november (Duitsland).

De beste twee ploegen van de poule gaan naar de kwartfinales, die volgend jaar maart op het programma staan. Vier ploegen strijden in juni 2027 om de eindzege.

Oranje verloor in 2019 van Portugal (1-0) in de eerste finale van de Nations League.