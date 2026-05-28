Cor (70) is fan van het eerste uur van 'zijn' pretpark: 'Even ontstressen'

Voor Cor van Doorn (70) voelt recreatiepark BillyBird Hemelrijk in Volkel een beetje als zijn achtertuin. Of beter gezegd: zijn privézwembad. Het park is immers vooral een recreatieplas met eromheen een aantal attracties. Al sinds de opening, veertig jaar geleden, heeft hij een abonnement. Eerst kwam hij er alleen, later met zijn kinderen en nu loopt hij er rond met zijn kleinkinderen. "Ik denk dat ik met recht wel Mister Hemelrijk genoemd mag worden."

Zichtbaar genietend loopt Cor ook deze dag door het park en langs het water. "Ik kom hier al sinds het begin. In 1981 ben ik getrouwd en in Volkel komen wonen. Een paar jaar later opende de recreatieplas en sindsdien kom ik hier heel vaak", vertelt hij met een glimlach op zijn gezicht. "Het voelt hier vertrouwd en ik heb er veel herinneringen gemaakt." Een van zijn mooiste herinneringen komt uit de beginjaren van het park. Cor ging vaak surfen op de plas. Een goede surfer is hij nooit geweest, zegt hij. Maar wel een doorbijter: "Op een dag moest ik behoorlijk vechten om aan de overkant te komen door een sterke wind, maar het lukte me uiteindelijk. Toen was ik best trots."

Cor geniet bij ieder bezoek aan Hemelrijk van het recreatiepark in Volkel (foto: Tom Berkers).

"Het surfen was inderdaad erg populair in die tijd", herinnert parkeigenaresse Gerrie Derks zich. Samen met haar man begon ze in 1986 aan het 'grote avontuur' om van een voormalige zandafgraving een recreatiegebied te maken. "Dat werd natuurlijk een strandbad."

"We zijn begonnen met een omheining", herinnert ze zich over de start van het park. "Daarna hebben we een hele oude caravan gekocht. Dat was de receptie. En we kochten een paar hele oude klaslokalen. Dat werd de eerste horeca waar bezoekers een ijsje, drankje of snack kon kopen." In het eerste jaar had Hemelrijk 350 abonnementhouders. "Dat was al boven verwachting", zegt Derks. Door de jaren heen groeide de recreatieplas uit tot een recreatiepark met binnen- en buitenspeeltuinen, waterglijbanen en een achtbaan: "Inmiddels hebben we honderdduizend mensen met een abonnement."

De mascotte van het park door de jaren heen. Een van hen heeft het allereerste abonnement vast (foto: Tom Berkers).

En Cor is misschien wel de trouwste bezoeker. In sommige jaren kwam hij meer dan honderd keer naar Hemelrijk. "Er zijn jaren geweest dat ik hier 115 keer ben geweest. Ik ga vaak even om te zwemmen. Even ontspannen en ontstressen", vertelt hij als zelfverklaard Mister Hemelrijk. Maar Hemelrijk bleef niet alleen een geliefde plek voor Cor zelf. Door de jaren heen werd het ook een plek voor zijn gezin. In de jaren negentig nam Cor zijn kinderen mee naar de plas waar hij zelf zo graag kwam, nu loopt hij er rond met zijn negen kleinkinderen. "Het zeeroversland is favoriet. Lekker klimmen, klauteren en van de grote glijbaan gaan. Dat doe ik graag met ze mee." En juist dat plezier dat hij van een bezoek aan het park krijgt geeft de eigenaresse voldoening. "Ik ben trots op wat ik en mijn man hebben opgebouwd. Het allermooiste is dat zoveel mensen, van jong tot oud, hier plezier kunnen beleven", vertelt ze. En de toekomst? "Die zien we rooskleurig tegemoet met vier kinderen die het avontuur gaan doorzetten."

Eigenaresse Gerrie Derks is trots op Hemelrijk (foto: Tom Berkers).