Geliefde snackbar die moest wijken voor rotonde, verhuist naar pretpark

Volgens eigenaar André waren er verschillende gegadigden voor de overname van frietzaak, inclusief apparatuur. ''Maar bij het pretpark had ik het beste gevoel. Lekker dicht in de buurt.''

De naam van de snackbar verdwijnt

Snackbar Koolen was een begrip in Velp. De zaak werd in eerste instantie gerund door de vader van André, totdat hij acht jaar geleden overleed. André nam het stokje over en runde de zaak naast zijn gewone baan. Hij plaatste een stoel op het dak voor zijn vader, zodat hij er altijd nog bij was.

Het stoeltje dat André op het dak had gezet, is eraf.

Het frietkot wordt met een oplegger donderdagavond naar het pretpark gereden. Daar komt het volgens oud-frietbakker André in een nieuw gedeelte van het pretpark te staan. ''Het uiterlijk van de snackbar wordt aangepast. De naam snackbar Koolen verdwijnt.''

Frietje eten op de nieuwe plek?

André is blij dat er een nieuw plekje is gevonden voor de familiezaak. ''Het is hartstikke fijn. Ik heb er alles aan gedaan om 'm te behouden'', vertelt hij trots. ''Als ik onze snackbar helemaal had moeten afbreken, had mij dat echt diep in mijn hart geraakt.''

Het frietkotje van André Koolen werd druk bezocht door fietsers en wandelaars

Of hij straks regelmatig een frietje gaat eten bij 'zijn' frietkot op de nieuwe locatie? ''Dat weet ik nog niet. Het ligt eraan of ie straks nog herkenbaar is. Maar ik ben allang blij dat de snackbar blijft bestaan. En nog dicht bij huis ook.''

